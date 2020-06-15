Навальный обозвал холуем и предателем фронтовика. СК возбудил дело о клевете

В число «продажной команды» по версии оппозиционера вошли также олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, актер Иван Охлобыстин, врач-кардиохирург Лео Бокерия и другие.

Против Навального возбудили уголовное дело о клевете за комментарий о ветеране

На оппозиционера Алексея Навального возбудили уголовное дело о клевете за высказывания в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщил СКР. Его подозревают в распространении ложной информации, которая порочит честь и достоинство ветерана (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ, предусматривает штраф до 1 млн руб. или до 240 часов обязательных работ). Об этом сегодня, 15 июня, сообщили в главке СКР.

Оппозиционер 2 июня в соцсетях прокомментировал видеоролик RT о поправках в Конституцию. В нем приняли участие не только ветеран Игнат Артеменко, но и дизайнер Артемий Лебедев, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, актер Иван Охлобыстин, врач-кардиохирург Лео Бокерия и другие.

«О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели»,— написал господин Навальный.

«Установлено, что 2 июня Навальный разместил в своих аккаунтах в социальных сетях этот видеоролик, опубликовав комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны И.С. Артеменко. Как полагает следствие, Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц»,— говорится в сообщении СКР.

Ранее в СКР обратился член центрального штаба ОНФ, председатель Российского союза ветеранов, генерал армии Михаил Моисеев. Он попросил привлечь Навального к ответственности за оскорбление ветерана.