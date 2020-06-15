Расстреляли двоих полицейских из такси в Москве. СК возбудил уголовное дело

Расследуют дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Стрельба произошла на Ленинском проспекте. Они получили ранения.

На место пришествия выехал руководитель Главного следственного управления СК России по Москве

По факту происшествия со стрельбой на западе Москвы возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете России вечером 15 июня.

Следственными органами главке СКР по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

По предварительным данным, 15 июня 2020 года на проезжей части вблизи жилых домов, расположенных по Ленинскому проспекту в Москве, произошла стрельба, в результате которой пострадали сотрудники правоохранительных органов.

На место пришествия выехал руководитель Главного следственного управления СК России по городу Москве.

В настоящее время проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. Расследование по уголовному делу продолжается.

Предположительно стреляли из такси. По предварительной информации, пулевые ранения получил и один гражданский.