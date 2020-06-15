Видео с места расстрела полицейских в Москве попало в Сеть

Стрельба из такси в Москве: трое ранены на Ленинском проспекте

Три человека ранены при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве. Делом занялся СКР

Двое полицейских и один гражданский получили ранения на юго-западе Москвы, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Инцидент произошел на Ленинском проспекте возле гостиницы «Салют» вечером 15 июня. По предварительным данным, стреляли из такси.

На место происшествия выехал глава ГСУСК по Москве Андрей Стрижов, а также криминалисты и следователи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на сотрудников полиции. Стрелки пока не задержаны.