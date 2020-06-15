15.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Видео с места расстрела полицейских в Москве попало в Сеть

22:50 15.06.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
1 1

Предположительно, стрельба велась из такси. Неизвестным удалось скрыться. СК возбудил уголовное дело.

Видео с места расстрела полицейских в Москве попало в Сеть
Стрельба из такси в Москве: трое ранены на Ленинском проспекте

Три человека ранены при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве. Делом занялся СКР

Двое полицейских и один гражданский получили ранения на юго-западе Москвы, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Инцидент произошел на Ленинском проспекте возле гостиницы «Салют» вечером 15 июня. По предварительным данным, стреляли из такси.

На место происшествия выехал глава ГСУСК по Москве Андрей Стрижов, а также криминалисты и следователи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на сотрудников полиции. Стрелки пока не задержаны.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Стрелков найдут быстро?

Аноним, 15 июня 2020 23:33
НВР:
Кого нибудь да найдут. Вот пацана с бомбой нашли же.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Для перезагрузки экономики оставили у бизнеса 650 млрд рублей налогов в России
23:26 15-06-2020
Для перезагрузки экономики оставили у бизнеса 650 млрд рублей налогов в России
Какие выплаты получат семьи с детьми и безработные, доложил Путину глава Минтруда
23:09 15-06-2020
Какие выплаты получат семьи с детьми и безработные, доложил Путину глава Минтруда
БердскДокричались: Устраивающую пьянки и приводящую мужиков мать на глазах 7-летней дочери проверяют опека и полиция в Искитиме 1
23:00 15-06-2020
Докричались: Устраивающую пьянки и приводящую мужиков мать на глазах 7-летней дочери проверяют опека и полиция в Искитиме
БердскЗакатают асфальтом две дороги за 39 млн рублей и за два года в Южном микрорайоне Бердска 1
23:00 15-06-2020
Закатают асфальтом две дороги за 39 млн рублей и за два года в Южном микрорайоне Бердска
Зачем кричат "Горько!" и считают поцелуи на свадьбе
22:59 15-06-2020
Зачем кричат
БердскПочему вы не получили пособие в 36 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет в Бердске. 3 возможные причины 155
22:55 15-06-2020
Почему вы не получили пособие в 36 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет в Бердске. 3 возможные причины
Видео с места расстрела полицейских в Москве попало в Сеть 1
22:50 15-06-2020
Видео с места расстрела полицейских в Москве попало в Сеть
БердскЗа нападение на школьницу 17 лет в подъезде 1 сентября 2019 года заплатит 50 000 рублей морального ущерба родителям житель Бердска 3
22:45 15-06-2020
За нападение на школьницу 17 лет в подъезде 1 сентября 2019 года заплатит 50 000 рублей морального ущерба родителям житель Бердска
Самые неблагоприятные дни после 15 июня для метеочувствительных людей: Когда будет следующая магнитная буря? 1
22:42 15-06-2020
Самые неблагоприятные дни после 15 июня для метеочувствительных людей: Когда будет следующая магнитная буря?
Расстреляли двоих полицейских из такси в Москве. СК возбудил уголовное дело
22:36 15-06-2020
Расстреляли двоих полицейских из такси в Москве. СК возбудил уголовное дело