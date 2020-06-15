Какие выплаты получат семьи с детьми и безработные, доложил Путину глава Минтруда

Есть изменение. Например, в течение июня, июля, августа по 3 тысячи на каждого ребёнка будут получать все безработные вне зависимости от даты постановки на учёт.

Владимиру Путину доложил министр труда и социальной защиты Антон Котякову.

Президент в режиме видеоконференции провёл совещание по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. После вступительного слова Владимира Путина доложил министр труда и социальной защиты Антон Котякову.

Дословно

А.Котяков: Уважаемый Владимир Владимирович!

На сегодняшний день реализуется целый комплекс мер поддержки доходов граждан.

Семьи с детьми в возрасте до трёх лет получили право на ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей в апреле, мае и июне. Средства уже перечислены родителям 4 миллионов 200 тысяч детей.

На детей в возрасте от трёх до 16 лет введена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, и помощь уже получили родители 19 миллионов 800 тысяч детей.

Дополнительные меры приняты и для поддержки малообеспеченных семей. Увеличен минимальный размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет. Теперь 6752 рубля ежемесячно будут получать 540 тысяч семей. Такие пособия предназначены родителям, которые до рождения ребёнка либо не работали, либо получали небольшую заработную плату.

С 1 июня для малообеспеченных семей начались ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет. Пособия назначаются регионами, но основные подходы и нормативные решения были разработаны на федеральном уровне. Это позволило родителям по всей стране обращаться за пособием дистанционно, без сбора дополнительных справок. Выплаты по половине прожиточного минимума на ребёнка уже сейчас получают родители свыше 688 тысяч детей.

Дополнительная поддержка предоставляется семьям с детьми, где один или оба родителя остались без работы: 280 тысяч безработных граждан у нас уже сейчас получают доплаты по 3 тысячи рублей на 450 тысяч несовершеннолетних детей.

На прошлой неделе было подписано постановление, которое распространило эту доплату на всех безработных. То есть в течение июня, июля, августа по 3 тысячи на каждого ребёнка будут получать все безработные вне зависимости от даты постановки на учёт. По нашим подсчётам, доплаты будут начислены ещё 650 тысячам родителей более чем 1 миллиона детей.

С марта до конца года максимальное пособие по безработице устанавливается в размере минимального размера оплаты труда.

До 1 октября увеличен до уровня прожиточного минимума размер пособий для индивидуальных предпринимателей, которые прекратили свою деятельность. Пособия по этой категории безработных будут назначаться на три месяца. Соответственно, граждане будут получать их в максимальном размере.

В мае – июле в три раза увеличено минимальное пособие по безработице: с 1,5 тысячи до 4,5 тысячи рублей. Центры занятости на данный момент проводят перерасчёт тем, кто уже встал на учёт и в мае получал пособие в меньшем размере. Кроме того, по истечении срока выплаты пособия оно может быть продлено на три месяца, при этом максимальный срок продления будет не позднее чем 1 октября 2020 года.

На 1 июня в Российской Федерации, по предварительным данным Росстата, Владимир Владимирович, у нас безработных более 4,5 миллиона человек. За два прошедших месяца численность безработных увеличилась на 1 миллион 50 тысяч человек. В центрах занятности официально зарегистрировано в качестве безработных 2424 тысячи наших граждан, и с середины апреля до конца мая в среднем в неделю мы регистрировали порядка 220–250 тысяч наших граждан. В июне, за первые две недели июня, этот показатель составил порядка 150 тысяч человек в неделю. Таким образом, мы видим, что у нас рост численности официально зарегистрированных безработных замедлился. При этом, Владимир Владимирович, сейчас каждый второй гражданин, оставшийся без работы, охвачен мерами государственной поддержки.

Кроме того, отмечу, что уже третью неделю подряд, мы видим, замедляется прирост числа организаций, которые планируют увольнение или перевод работников на неполную занятость. Мы видим достаточно стабильный рост числа вакансий. Сейчас на портале «Работа в России» предоставляется около 1 миллион 200 тысяч вакансий.

В июне также активизировался найм сотрудников. В среднем за неделю мы видим, что у нас трудоустраивается свыше 300 тысяч человек. При этом на прошедшей неделе количество уволенных и принятых на работу граждан практически сравнялось.

С учётом всех вышеизложенных факторов, как я и докладывал ранее, пик по численности официально зарегистрированных безработных мы планируем пройти в III квартале, при этом полную стабилизацию ситуации на рынке труда планируем в IV квартале 2020 года.