Для перезагрузки экономики оставили у бизнеса 650 млрд рублей налогов в России

Министр экономразвития Михаил Решетников доложил Владимиру Путину о состоянии экономики

Президент в режиме видеоконференции провёл совещание по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы 15 июня.

-Давайте посмотрим теперь по предприятиям, по индивидуальным предпринимателям, — обратился Владимир Путин министру экономразвития Михаилу Решетникову.

Дословно

М.Решетников: Уважаемый Владимир Владимирович!

Позвольте вначале несколько слов сказать о текущей ситуации. Министерство экономики мониторит те решения, которые в регионах приняты относительно режима работы предприятий. И если у нас в апреле под различными ограничениями было 15 миллионов рабочих мест, то по состоянию на сегодняшний день 5 миллионов рабочих мест находятся под различными ограничениями, а к концу недели будет 2,5 миллиона рабочих мест.

Мы видим, что экономика достаточно быстро открывается, ограничения снимаются, и это отражается в том числе и в показателях экономической активности. У нас данные оборота контрольно-кассовой техники выросли на 15 процентов, автоперевозки выросли на 30 процентов относительно показателей апреля. То есть мы видим, что динамика есть, хотя, конечно, докризисный уровень пока ещё не достигнут. Но в целом наша оценка ситуации сейчас лучше, чем в апреле, и это напрямую связано с теми антикризисными мерами и вливанием денег в экономику, которое сейчас происходит. У нас в апреле – мае уровень трат федерального бюджета на 38 процентов был больше, чем в апреле – мае прошлого года, а бюджетов регионов – на четверть больше. Всего у нас в экономику с начала года дополнительно поступило 2,5 триллиона рублей.

Вторым фактором поддержки экономики является расширенное кредитование граждан и предприятий, а также реструктуризация кредитов, в том числе реструктуризация, которая идёт при субсидировании, при поддержке федерального бюджета. Нам удалось за апрель – май не допустить снижения корпоративных заимствований, и в целом уровень корпоративного кредитования экономики даже вырос на 1,4 процентного пункта.

Ну и, конечно, поведение бизнеса, который, несмотря на сложную ситуацию – мы это видим по убыткам компаний и по падению выручки, – тем не менее не сокращает рабочие места, а в большей степени пытается найти какие-то методы, чтобы максимально эти рабочие места сохранить.

И конечно, на это направлены все наши программы в рамках антикризисных планов. Первое направление – это предоставление отсрочек по обязательным платежам и снижение налогов. Я не буду здесь подробно останавливаться детально на всех этих мерах, которые мы приняли, потому что дальше будет выступать Даниил Вячеславович Егоров, руководитель ФНС. Скажу лишь только, что благодаря всем этим мерам 650 миллиардов рублей, те средства, которые были оставлены как раз у бизнеса в виде снижения налогов, отсрочек и так далее, – то, что помогает сейчас бизнесу эту ситуацию пережить и перезапуститься.

Отдельно скажу по такому направлению, как аренда имущества. В прошлый раз я Вам докладывал, что по аренде государственного и муниципального имущества приняты решения по отсрочкам различного рода: всего 30 тысяч договоров, на 7 миллиардов рублей снижены платежи бизнеса по этому направлению. Но отдельно остановлюсь, что на прошлой неделе Вами был подписан федеральный закон, который даёт возможность малым и средним компаниям из пострадавших отраслей расторгнуть договора аренды без уплаты каких-либо штрафных санкций в том случае, если арендодатель не идёт навстречу таким компаниям, не предоставляет отсрочки или не снижает платежи.

Это то, что просил бизнес, и то, что было поддержано на законодательном уровне.

Второе большое направление, по которому мы работаем, – это реализация различного рода регуляторных послаблений. У нас реализован принцип лицензии автоматом. И благодаря тому закону, о котором я только что сказал, еще на семь сфер этот принцип распространен, и еще 150 тысяч лицензий будут автоматически продлены на год. А общий объем тех документов, которые мы продлили, – лицензии, аккредитации, сертификации и так далее – составил более 1 миллиона документов. Это, соответственно, тоже снижение административной нагрузки на бизнес.

И, наконец, самое крупное наше направление по поддержкам – это реализация кредитных программ и программ, связанных с реструктуризацией кредитов. Здесь первое наше направление – это как раз реструктуризация кредитов в рамках двух программ: в рамках 106 Федерального закона, который дал возможность напрямую предприятиям МСП и гражданам реструктурировать свои кредиты, и в рамках программы так называемой «три по трети», поддерживаемой из федерального бюджета. Всего у нас общий объем реструктуризации на сегодняшний момент (255 тысяч компаний и граждан за ними обратились) – 270 миллиардов рублей, в том числе 60 тысяч предприятий МСП на 140 миллиардов рублей. То есть это то, что сейчас уже работает.

В апреле мы запустили очень крупную программу поддержки занятости через кредиты – кредиты под ноль процентов. На сегодняшний момент одобрено 55 тысяч кредитов банками на 134 миллиарда рублей, в том числе 78 миллиардов соглашений уже заключено, и тем самым, Владимир Владимирович, поддержано более 1 миллиона рабочих мест. Напомню, что это рабочие места в пострадавших отраслях.

В тот же период была запущена большая программа по предоставлению грантов предприятиям пострадавших отраслей. О ней отдельно Даниил Вячеславович Егоров расскажет.

Я скажу о продолжении этих двух программ – о программе кредитования под 2 процента с последующим списанием. Это та программа, которая у нас стартовала с 1 июня. Она, Владимир Владимирович, стартовала очень-очень активно, наверное, самым активным образом из всех наших программ.

На сегодняшний момент банки уже одобрили на 155 миллиардов рублей кредитов, и на 76 миллиардов уже заключено соглашений, 800 тысяч рабочих мест поддержано. Владимир Владимирович, настолько активно стартовала программа, что буквально в четверг на Правительстве был рассмотрен вопрос об увеличении финансирования данной программы, и общий объем кредитов был увеличен еще на 100 миллиардов рублей – до 350 миллиардов рублей. 85 процентов этой суммы покрываются поручительствами Внешэкономбанка. Это как раз существенно снизило долю отказов банков в предоставлении таких кредитов, потому что по факту 85 процентов всего риска взял на себя так или иначе бюджет.

Важно отметить, что действующие программы были адаптированы с учетом той ситуации, которая сложилась. У нас есть программа, которая субсидируется в рамках национального проекта по поддержке МСП, Программа «8,5». Мы изменили условия этой программы под действующую ситуацию, и в результате у нас с 1 апреля 172 миллиарда рублей кредитов по этой программе также было выдано малым и средним предприятиям.

И, как Вы сказали, Владимир Владимирович, у нас не только предприятия МСП поддержаны через кредитные программы. Отдельным направлением является поддержка системообразующих предприятий. У нас на сегодняшний момент более тысячи системообразующих предприятий находятся в плотном мониторинге. Мы видим ситуацию по каждому из этих предприятий еженедельно, смотрим, как меняется оценка их ситуации.

На сегодняшний момент 110 миллиардов рублей кредитов было выдано 107 предприятиям. Из них 61 предприятие находилось, скажем так, в зоне риска, ситуация по ним действительно вызывала определенные опасения, поэтому эти предприятия были поддержаны.

Но с сегодняшнего дня заработала еще одна возможность, а именно 50 процентов по этим кредитам будут также покрываться поручительствами Внешэкономбанка. Все соответствующие документы были выпущены, и с сегодняшнего дня у предприятий такая возможность есть.

Но надо сказать, Владимир Владимирович, что не только по этой программе у нас системообразующие предприятия получают поддержку. Например, 50 из них получили поддержку в рамках программы ФОТ 2,0, потому что там и предприятия малого и среднего бизнеса, и крупные предприятия тоже поддерживаются.

Одновременно с этим, Владимир Владимирович, в рамках совещаний у Вас рассматриваются отраслевые вопросы и принимаются еще отраслевые программы поддержки. У нас 22 отрасли сейчас охвачены теми или иными мерами отраслевой поддержки. Соответственно, 300 предприятий из нашего перечня еще пользуются теми дополнительными отраслевыми мерами.

Уважаемый Владимир Владимирович, мы сейчас работаем над национальным планом восстановления экономики, встречаемся с отраслевыми бизнес-объединениями, активно обсуждаем этот план. Хотелось бы отметить, что бизнес поднимает такой вопрос, как возобновление деятельности и приспособление к тем новым санэпидтребованиям, которые в этот переходный период существуют, и, соответственно, просит разработать некий механизм дополнительной финансовой поддержки на какое-то дооборудование дополнительное, такие небольшие мероприятия. Мы сейчас на уровне Правительства такие меры прорабатываем, и они будут Вам дополнительно предложены и доложены.

У меня основные моменты – все. Спасибо.