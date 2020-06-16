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Лунный календарь посева и пересадки на 15 — 16 июня: Благоприятна посадка корнеплодов, луковичных, бобовых

15:32 16.06.2020 Фото: pxhere.com
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В понедельник астрологи советуют во всем полагаться только на свою интуицию, так как доводы рассудка в этот день не действуют. Растения, посаженные в этот день, могут вырасти слабыми или дать мало плодов.

Лунный календарь посева и пересадки на 15 — 16 июня: Благоприятна посадка корнеплодов, луковичных, бобовых
День недели — понедельник, этим днем управляет Луна

Характеристики Луны на 15 июня 2020 года

На дату 15.06.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 24 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Овен ♈Процент освещенности Луны составляет 31%. Восход Луны в 01:48, а закат в 14:27.

Хронология лунных дней

  • 23 лунный день c 01:37 14.06.2020 по 01:48 15.06.2020
  • 24 лунный день c 01:48 15.06.2020 и до следующего дня

Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 15 июня 2020

Луна в знаке зодиака Овен (−)

Луна в знаке Овен. это неплодородный знак зодиака. При посеве и посадке в эти дни растения получатся слабыми, плохо завязывают плоды.

Всходы появляются быстро, но урожай будет средним и плохо сохраняемым, а также непригодным на семенные цели.

Благоприятно в овне:

  • вспашка, рыхление, окучивание, замена почвы в горшках;
  • прореживание всходов, прополка, обрезка санитарная, обрезка усов у земляники, удаление поросли, прищипка;
  • обработка от вредителей и болезней;
  • сбор семян на семенники, включая корнеплодные и лекарственные растения;
  • уборка на длительное хранение всех культур;
  • срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
  • сенокос и заготовка дров;
  • сбор лекарственных растений на сушку;
  • сушка, заготовка соков и вина, выпечка.
Возможно:

  • посев, но не посадка быстрорастущих вершков не для хранения и не на семена, для которых основная цель – наращивание зеленой массы, т.к. прочный стебель не успевает сформироваться, семена не успевают созреть или плохо сохраняют сортовые особенности и кроме того урожайность плодов будет снижена;
  • обрезка ветвей деревьев и кустарников, в том числе комнатных, для приостановки их роста;
  • сухая подкормка;
  • сбор плодов деревьев и кустов;
  • консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
В Овне возможны посев следующих культур:

  • овощных: капуста пекинская, лук (батун, репчатый на перо), редис;
  • пряно-зеленых: базилик, горчица, кориандр (кинза), кресс-салат, листовая горчица, петрушка на зелень, редис, салат;
  • полевых: люцерна.
Не благоприятно в Овне:

  • посев и посадка растений на хранение и на семена, растений со сроком вегетации более 35 дней;
  • обрезка и формирование, в том числе комнатных растений;
  • пикировка, пересадка, укоренение;
  • пасынкование;
  • полив, т.к. это наиболее засушливый знак и растения не усваивают воду;
  • подкормки, иначе можно сжечь растение.

24 лунный день (+)

15 июня 2020 года в 12:00 — 24 лунный день. энергетически заряженный день, связанный с пробуждением сил природы и с плодородием. Этот день благоприятный для дел в огороде и саду, но лучше работать с той частью растений, которая находится над землей.

Рекомендуется в 24 лунный день:

  • посадка и посев растений;
  • обрезка, прививка и перепрививка деревьев;
  • подкормка и внесение удобрений;
  • благоустройство сада.
Не рекомендуется в 24 лунный день:

  • пикировка и прищипка.

Убывающая Луна (±)

Луна находится в фазе Убывающая Луна. активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.

Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.

На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.

В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.

На убывающей Луне благоприятно:

  • посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
  • прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
  • обрезка растений для замедления роста побегов;
  • обрезка усов земляники;
  • выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
  • срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
  • сбор урожая для длительного хранения;
  • заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
  • допускается органическая подкормка, но только корневая.

Влияние дня недели (±)

День недели — понедельник, этим днем управляет Луна. Его называют тяжелым днем совсем не потому, что он следует сразу за вольготными выходными. В этот день удачи чередуются с неудачами, успехи — с поражениями. Все становится ненадежным и относительным.

В понедельник астрологи советуют во всем полагаться только на свою интуицию, так как доводы рассудка в этот день не действуют. Растения, посаженные в этот день, могут вырасти слабыми или дать мало плодов.

Однако все ловушки и препятствия понедельника могут обойти те, кто «сердцем чует», что надо сделать. Доверяющие своей интуиции, как правило, в этот день все делают успешно и в саду и в огороде.

А те, кто отложил на понедельник какие-то дела на своем участке, вынуждены потом все переделывать, так как разум над понедельником не властен.

16 июня 2020 года в 12:00 — 25 лунный день. время созерцания и глубокого познания. Этот день благоприятен для разнообразных садовых работ и работ в огороде, но для пассивных действий. Луна в этот день убывает, жизненные процессы идут на спад, растения замирают и в них замедляется движение соков.

Рекомендуется в 25 лунный день:

  • посадка и посев культур, дающих корнеплоды: лук, картофель, свекла, бобовые, морковь, репа, редька и т.д.;
  • выкопка цветочных луковиц и клубней на хранение;
  • прополка, вспашка, рыхление;
  • органическая подкормка;
  • опрыскивание от вредителей и болезней;
  • сушка плодов, трав, корней лекарственных растений;
  • благоустройство сада.
Не рекомендуется в 25 лунный день:

  • обильный полив;
  • работа с корнями, повреждение может привести к гибели растения;
  • прищипывание и пикировка.

Влияние дня недели (+)

День недели — вторник, этот день находится под покровительством Марса, поэтому он полон энергии. Удача ждет сильных, волевых людей, в которых энергия бьет ключом.

Если вы разовьете в этот день бурную деятельность, вас ждет успех. Однако во вторник бывает трудно сосредоточиться, выбрать правильный путь решения проблем. Но если вы все обдумали заранее, то — вперед, без тени сомнения!

Это подходящий день и для тяжелых работ в огороде и саду. Затраченная вами энергия легко и быстро восстановится, а растения будут Вам благодарны.

Источник: Мир космоса

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