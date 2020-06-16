Лунный календарь посева и пересадки на 15 — 16 июня: Благоприятна посадка корнеплодов, луковичных, бобовых

День недели — понедельник, этим днем управляет Луна. Его называют тяжелым днем совсем не потому, что он следует сразу за вольготными выходными. В этот день удачи чередуются с неудачами, успехи — с поражениями. Все становится ненадежным и относительным.

В понедельник астрологи советуют во всем полагаться только на свою интуицию, так как доводы рассудка в этот день не действуют. Растения, посаженные в этот день, могут вырасти слабыми или дать мало плодов.

Однако все ловушки и препятствия понедельника могут обойти те, кто «сердцем чует», что надо сделать. Доверяющие своей интуиции, как правило, в этот день все делают успешно и в саду и в огороде.

А те, кто отложил на понедельник какие-то дела на своем участке, вынуждены потом все переделывать, так как разум над понедельником не властен.

16 июня 2020 года в 12:00 — 25 лунный день. время созерцания и глубокого познания. Этот день благоприятен для разнообразных садовых работ и работ в огороде, но для пассивных действий. Луна в этот день убывает, жизненные процессы идут на спад, растения замирают и в них замедляется движение соков. Рекомендуется в 25 лунный день: посадка и посев культур, дающих корнеплоды: лук, картофель, свекла, бобовые, морковь, репа, редька и т.д.;

выкопка цветочных луковиц и клубней на хранение;

прополка, вспашка, рыхление;

органическая подкормка;

опрыскивание от вредителей и болезней;

сушка плодов, трав, корней лекарственных растений;

благоустройство сада. Не рекомендуется в 25 лунный день: обильный полив;

работа с корнями, повреждение может привести к гибели растения;

прищипывание и пикировка.