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Пусть жених будет хоть в розовых носках c синими брюками, главное, чтобы ему было комфортно, заявил ведущий Илья Ерохин из Новосибирска

05:20 16.06.2020, Елена Белоусова Фото: предоставлено Ильей Ерохиным
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Из-за пандемии коронавируса жители Бердска переносят свадьбы на осень и 2021 год. Ерохин рассказал, как он готовится к «своему сезону».

Пусть жених будет хоть в розовых носках c синими брюками, главное, чтобы ему было комфортно, заявил ведущий Илья Ерохин из Новосибирска
Илья Ерохин мечатет жить в Бердске
Сюжет: Профессионалы XXI века
Пусть жених будет хоть в розовых носках c синими брюками, главное, чтобы ему было комфортно, заявил ведущий Илья Ерохин из Новосибирска

Пусть жених будет хоть в розовых носках c синими брюками, главное, чтобы ему было комфортно, заявил ведущий Илья Ерохин из НовосибирскаПомогать многодетным не надо: было неловко за сухпаек маме четверых детей Елене Вылегжаниной из БердскаЕщё 40 новостей

Успех любого торжества во многом зависит от профессионализма ведущего. Именно ведущий играет первую скрипку на празднике. За плечами у ведущего Ильи Ерохина — десятки светских мероприятий, свадеб. В пандемию коронавируса свадьбы перенесли на осень. Несколько бердчан, заказавшие праздники, отложили их на 2021 год, рассказал ведущий. Илья ждет этого времени и готовится.

Авторский стиль Ерохина — приятная атмосфера, ненавязчивая легкость, тактичный юмор. Как ему это удается без конкурсов из разряда «карандаш в бутылку», переодеваний, лопаний шариков причинными местами?

— В моем понимании ведущий – не просто человек с микрофоном, это и организатор и дизайнер и декоратор. Успех праздника складывается из 1000 мелочей. Он должен разбираться во всех аспектах мероприятия и понимать, каким образом эти аспекты устроены. Ведущему и заказчику важно быть на одной волне. Как не бывает двух одинаковых людей, не бывает одинаковых свадеб, молодоженов и гостей. Каждый праздник – особенный, — считает герой рубрики «Курьер. Среда.Бердск»«Профессионалы XXI века» Илья Ерохин.

Для ведущего из Новосибирска традиции и обряды на свадьбах занимают особое место. Наиболее трогательные традиции – это первый танец молодых и вынос свадебного торта. Чаще всего на глазах мам в этот момент появляются слезы радости.

Во время первого танца жених и невеста находятся в центре внимания всех собравшихся, это очень»» волнительно и приятно.

Бердск — идеальный город для жизни

Что касается фишек – это каждый раз что-то новое, каждый сценарий проработан до мелочей. Но всегда остается место для экспромта. Все мы знаем, что хорошая импровизация – это долгая и кропотливая репетиция.

Свадебный ведущий считает, что самая главная ошибка — выбор ведущего по интернету без личной встречи с ним.
Это чревато большими разочарованиями. Выбирать ведущего нужно сердцем и душой. Ведущий на вечер становится частью вашего праздника, поэтому человек должен вам импонировать.

Успех праздника складывается из большого количества пазлов: настрой заказчика и гостей, профессионализм ведущего и его команды, хорошие организаторы и качественные артисты. Большое значение имеет место. Для лета идеальный вариант — выездная регистрация.

По словам ведущего, успех праздника напрямую зависит от наряда жениха и невесты. Платье должно быть удобным. В костюме жениху должно быть комфортно.

— Пусть жених хоть в розовых носках будет или совсем без них, главное, чтобы ему было комфортно, — рассказал Илья.

Время, проведенное с семьей, — идеальный отдых для жителя Новосибирска. Он благодарен за поддержку и вдохновение от своей половинки. У Ильи живет теща в Бердске. Он каждую неделю приезжает в гости и мечтает переехать жить в наш маленький, уютный городок.
— Бердск — идеальный город для жизни: он гармонично сочетает природу с инфраструктурой. Я обожаю прогулки в лесу, на берегу, — резюмировал сибиряк.

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От редакции

На вашей свадьбе был ведущий?

Аноним, 15 июня 2020 18:09
Про свалку и УИН он в курсе?

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