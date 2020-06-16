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Высадят 400 трехметровых берез, лип и елей в городском парке Бердска в сентябре-2020

06:02 16.06.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Самый сложный этап — выкорчевывание пней — позади. Меняют асфальт, строят летний водопровод. Следующий этап — монтаж лавочек и урн на парковых аллеях.

Высадят 400 трехметровых берез, лип и елей в городском парке Бердска в сентябре 2020
В сентябре на аллеях парка появятся деревья

Парк благоустраивают по программе «Комфортная городская среда» за 37 млн рублей. Самый сложный этап — выкорчевывание пней — позади. Вскрыли старый асфальт, устанавливаются бордюры. Укладывают летний водопровод, выводят колодцы. Следующий этап — монтаж лавочек и урн.

— В сентябре 2020 года будут высаживать деревья. Полутора- и трехметровые березы, липы, вяз, рябины, ели, лиственницы появятся в городском парке Бердска, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор парка Сергей Баранов 15 июня.

Во сколько обойдется озеленение бердского парка, читайте — в ближайшее время.

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От редакции

Какие деревья нужно высадить в горпарке?

Аноним, 15 июня 2020 20:29
Упор на вечно ЗЕЛЕНЫЕ, для Сибири
Аноним, 15 июня 2020 21:41
Лавочки и урны - это серьёзно. Справятся ли? Где ты, Илон Маск, в помощь?
Boeing 777-300ER, 15 июня 2020 22:03
Дорога, что на фото, будет сделана? Или такая убитая и останется?
Аноним, 15 июня 2020 22:27
У ентой власти сносить, разрушать очень хорошо получается. Авангард, дельфин яркая демонстрируют талант. Вот взамен как правило что-то с подвыподвертом получается
Гы, 15 июня 2020 23:07
Насчет берез не знаю, они вроде для некоторых являются аллергеном, когда "сережки" цветут. Зачем их садить сейчас?

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