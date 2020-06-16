Охотница за винтажом и квартирой: Обвинили в мошенничестве взявшую подгузники для тяжело больной соседки жительницу Бердска

Нина Суховерова вышла на группу в Вконтакте, где предлагали подгузники для взрослых. Забрала их и передала по назначению. За доброе дело ее оболгали и полили грязью в соцсетях.

Соцсети зачастую становятся площадкой для конфликтов

Обвинили в мошенничестве и попытке завладеть имуществом тяжело больной пенсионерки 27-летнюю маму двоих малышей Нину Суховерову. А она всего-то хотела помочь бердчанке, которая не только живет по-соседству с ее мамой, но и работала до болезни вместе с ней.

С мамой Нины, она работает в ЦКБ СО РАН на кухне, кухонным рабочим трудилась Таисья Андреевна, ей 71 год. С марта она очень серьезно заболела. Больше месяца пролежала в реанимации. У нее выявили онкологию. Рак костей, кожи и отмирание головного мозга. Она лежачая, не разговаривает.

— Вконтакте есть бердская группа «Отдам даром». Там предлагали подгузники для взрослых. Я написала сообщение, мол, так и так, есть женщина, живет она с моей мамой по-соседству. Не только коллега, но и соседка. Ухаживает за ней 80-летняя сестра. Сын пьет. Я решила помочь. Помочь больше некому. Девушки из группы сказали, что посмотрят, сколько будет желающих, и вечером сообщат. Было это в прошлый вторник. Вечером дарительница пишет: «Сможете ли вы забрать подгузники в Новом поселке?». Оставила малышей с мамой и поехала. Забрала упаковку подгузников. Там было около 100 штук. Время было уже довольно позднее. До сестры Таисьи Андреевны, Валентины Андреевны, я не дозвонилась. Утром на следующий день я свозила ребенка на прививку и отвезла подгузники. Передала их Валентине Андреевне, — рассказала 15 июня «Курьер. Среда. Бердск» Нина Суховерова.

Спустя несколько дней Нина испытала шок. В одной из групп в соцсетях 14 июня ее во всеуслышание объявили мошенницей. Неизвестно, кому она передала подгузники и передала ли. Мол, она продает винтажные вещи, которые забирает из дома больной пенсионерки.

-В группах «Все по 100» или «Отдам даром» я отдаю детские вещи или продаю их по 100 рублей, у меня же двое детей. И продавала взрослые вещи, которые мне уже не нужны. Никаких винтажных вещей. Ничего подобного я не продаю. А мне сказали, что я продаю винтажные вещи, претендую на квартиру и другое имущество больной бабушки, и я — мошенница.

Нина поражена: кому в голову могла прийти такая чушь, что она завладела подгузниками для обогащения или старается нажиться на винтажных вещах пенсионерки, тем более завладеть ее квартирой. Она хотела только помочь. А кому-то с того ни с сего захотелось ее оболгать.

-Никакая я не мошенница. Никакие чужие вещи я не брала. Я не вступала ни в какие конфликты, никому не составляла конкуренции, — со слезами в голосе произнесла бердчанка.

Женщина, которая оболгала ее в соцсетях, теперь полностью удалила страницу с лживыми обвинениями.

Что эти обвинения лживые, мы можем смело утверждать. И тому есть «свидетельские показания».

Сестра Таисьи Андреевны, Валентина Андреевна, была глубоко возмущена, когда узнала об этом.

-Она мне лично вручила полный пакет. Запечатанный. И я благодарна тем, кто помог. Кто же такое мог сказать? Кто ее мог обвинить? Я ей шоколадку предложила, так она наотрез отказалась. Огромное спасибо и волонтерам, и Нине. Приходите и проверьте, — чуть ли не кричала в телефонную трубку 80-летняя пенсионерка.

Валентина Андреевна назвала адрес своей сестры и ее полное имя. Из беседы нам удалось узнать о том, как нелегко приходится ухаживать за младшей сестрой пенсионерке. И какие проблемы приходится в этой ситуации решать бабушке, которой самой нужна поддержка. Но это уже другая история. Скоро и вы ее сможете узнать на «Курьер. Среда. Бердск».