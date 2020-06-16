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Что нельзя и что можно делать в день Лукьяна Ветряка 16 июня 2020 года

08:12 16.06.2020 Фото: Pixabay
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Традиционные действия на Лукьяна Ветряка 16 июня помогали в древности людям справиться с хозяйственными вопросами.

Что нельзя и что можно делать в день Лукьяна Ветряка 16 июня 2020 года
Поиск колодца проводили при помощи сковородки

В день Лукьяна люди особое внимание уделяли ветру – с какой стороны дует, и какой он по ощущениям: холодное, сухое или влажное дуновение. Эти все нюансы потом складывались воедино, и славяне получали представление, что их ожидает в скором времени. Поэтому поводу у них существовала поговорка: «На Лукьяна не ложись спать рано, а приглядывайся, откуда ветер дует». Если ветер северный – к погожему деньку, с юга или запада – к ненастью, с востока – к росту яровых культур.

Люди, которые планировали выкопать колодец в этот день, прибегали к простому методу поиска подземных вод. Их нахождение сулило обилие воды в колодце. Для этого брали сковороду, и клали ее в том месте, где хотели копать колодец. Ее нужно было перевернуть верх дном, и оставить на всю ночь. Утром развернуть обратно, и посмотреть, сколько на ней накопилось капелек влаги. Если она оставалась сухой, или влажности было мало, то на следующую ночь клали в другом месте.

Источник: rsute

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