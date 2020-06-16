Народные приметы и обряды на Луку Ветряника 16 июня 2020 года

Славяне в старину верили, что ветрами управляет безрукий дедушка вихровой. Поэтому они боялись, когда ветер начинал кружиться, и переходил в вихрь, поднимая все, что лежало на земле. Люди верили, что вихри приносят только одни неприятности: болезни, ураганы и другую нечисть. Поэтому, когда они его видели, то крепко сжимали губы, и про себя повторяли 3 раза «Аминь».
Задобрить Лукьяна люди пытались квасом. Утром, после молитвы, они отправлялись в поле, прихватив с собой кувшин напитка. По нему судили насколько доволен остался Лукьян. Если квас пузырился и бродил, значит подарок принят, а если брожение не происходило – то квас пришелся не по душе хозяину ветров.
Приметы на Лукьяна Ветряка 16 июня
Внимание людей в день Лукьяна было направлено на ветер:
- южный – уродятся яровые культуры;
- северо-западный – принесет сырость и болезни;
- восточный – могут появиться инфекции;
- северо-восточный – принесет дожди, и испортит урожай ржи.
- Спокойный вихрь в этот день мог предсказывать хорошую погоду в последующие дни, если поднимался к верху медленно, и долго не опадал.
Приметы погоды:
- гроза на Лукьяна – к плохому сенокосу;
- закат солнца темно-красный и без туч – к хорошему покосу травы на сено;
- дождь – к росту грибов;
- с обеда ветер поднимается – яровые в рост принимаются.
Люди верили, что рожденные в этот день напоминают ветер – их трудно удержать дома, поэтому они стараются куда-то отправиться.
Источник: rsute