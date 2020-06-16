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Народные приметы и обряды на Луку Ветряника 16 июня 2020 года

08:17 16.06.2020 Фото: Википедия
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16 июня – Лукьян-ветряк, Лука Ветряник. В этот день гадали по ветру об урожае. Православная церковь 16 июня почитает мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицу Павлу деву (270—275).

Народные приметы и обряды на Луку Ветряника 16 июня 2020 года
По народным приметам на 16 июня судили, какое будет лето

Славяне в старину верили, что ветрами управляет безрукий дедушка вихровой. Поэтому они боялись, когда ветер начинал кружиться, и переходил в вихрь, поднимая все, что лежало на земле. Люди верили, что вихри приносят только одни неприятности: болезни, ураганы и другую нечисть. Поэтому, когда они его видели, то крепко сжимали губы, и про себя повторяли 3 раза «Аминь».

Задобрить Лукьяна люди пытались квасом. Утром, после молитвы, они отправлялись в поле, прихватив с собой кувшин напитка. По нему судили насколько доволен остался Лукьян. Если квас пузырился и бродил, значит подарок принят, а если брожение не происходило – то квас пришелся не по душе хозяину ветров.

Приметы на Лукьяна Ветряка 16 июня

Внимание людей в день Лукьяна было направлено на ветер:

  • южный – уродятся яровые культуры;
  • северо-западный – принесет сырость и болезни;
  • восточный – могут появиться инфекции;
  • северо-восточный – принесет дожди, и испортит урожай ржи.
  • Спокойный вихрь в этот день мог предсказывать хорошую погоду в последующие дни, если поднимался к верху медленно, и долго не опадал.

Приметы погоды:

  • гроза на Лукьяна – к плохому сенокосу;
  • закат солнца темно-красный и без туч – к хорошему покосу травы на сено;
  • дождь – к росту грибов;
  • с обеда ветер поднимается – яровые в рост принимаются.

Люди верили, что рожденные в этот день напоминают ветер – их трудно удержать дома, поэтому они стараются куда-то отправиться.

Источник: rsute

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