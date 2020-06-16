Отказались проводить парад Победы из-за коронавируса власти 13 городов России

В конце мая президент Владимир Путин объявил датой проведения парада 24 июня. Этот день объявлен нерабочим.

В разных регионах ситуация с проведением торжеств в честь Победы решается по-разному

Решения о переносе или отмене торжеств, посвященных дню Победы, приняты в ряде регионов из-за сложной ситуации с коронавирусом. В некоторых субъектах решено перенести парад на более поздний срок.

В 13 городах парад в честь годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне не будет проходить 24 июня из-за сложной эпидемиологической ситуации на фоне распространения коронавируса.

В конце мая президент Владимир Путин объявил датой проведения парада 24 июня. Этот день объявлен нерабочим.

В этот день не будет традиционного парада в Курске, Перми, Белгороде, Саранске, Ярославле, Якутске, Пензе, Вологде, Челябинске, Пскове, Орле, Петропавловске-Камчатском и Нижнем Тагиле.

При этом в разных регионах ситуация с проведением торжеств в честь Победы решается по-разному. Так, например, в Ярославле решили ограничиться отдельными мероприятиями, которые смогут создать праздничную обстановку. 24 июня по центру города пройдет военная техника, также строем пройдут курсанты военного училища, выступит гарнизонный оркестр.

В Орле 24 июня планируют ограничиться возложением цветов к военному мемориалу, но без большого количества приглашенных. По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, основные мероприятия, посвященные дню Победы, пройдут в городе 5 августа. В Перми также решили перенести парад, одна из возможных дат — 3 сентября. В Курской области решили провести основные торжества 23 августа, в день завершения Курской битвы.

В Кремле заявили, что «с абсолютным пониманием» относятся к отмене парадов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы регионов лучше осведомлены об эпидемиологической обстановке на их территории и могут самостоятельно принимать такие решения.

Источник: РБК