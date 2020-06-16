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Отправил в Россию выдвигать свои права и накричал на русскоговорящую женщину врач в Латвии

11:09 16.06.2020 Фото: pixabay.com
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Женщина призналась, что не говорит по-латышски не из принципа, а только потому, что не знает этот язык. Она привезла свою внучку с травмой в больницу и спросила диагноз.

Отправил в Россию выдвигать свои права и накричал на русскоговорящую женщину врач в Латвии
Сейчас в Латвии один государственный язык — латышский. Русский — родной язык почти 40 процентов населения

Врач из Резекне устроил перепалку с пенсионеркой, обратившейся к нему по-русски. Об этом оказавшаяся в эпицентре скандала с медиком Таисия рассказала в передаче TV3 BezTabu.

Внучка собеседницы телеканала повредила палец во время игры, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Там ее принял дежурный травматолог Интс Веверис. Ребенок общался с медиком по-латышски, однако ее бабушка не знает государственного языка, и на просьбу по-русски сообщить ей диагноз врач ответил в грубой форме: начал кричать, назвал женщину «фашисткой из России» и сказал ей по-русски уезжать из страны.

«Езжай в Россию и там выдвигай свои права», — процитировала Таисия врача.

Она также призналась, что не говорит по-латышски не из принципа, а только потому, что не знает этот язык.

«По правде говоря, я очень страдаю из-за того, что не знаю латышский язык. Это не какая-то принципиальная позиция, я просто не могу его выучить. Я являюсь гражданкой России и живу в русскоязычном поселке, поэтому не могу закрепить знания, нет результата. Я сама из-за этого страдаю», — посетовала женщина журналистам.

Вернувшись домой после инцидента, Таисия поделилась историей с сыном Андреем, который отправился к обидчику своей матери в больницу, оповестив об этом полицию. Мужчина также включил диктофон на телефоне и предупредил медиков об этом.

На аудиозаписи Андрей пытался выяснить у Вевериса адрес, по которому «отправляли» его мать. Врач ему ответил: «Туда, где занимаются русским фашизмом». После словесной перепалки Веверис также обратился в правоохранительные органы и заявил, что его якобы избили.

«Когда я понял, что с этим человеком у меня никакого диалога не получится, я принципиально замолчал и ждал прибытия работников полиции», — сказал Андрей.
Как отмечает Sputnik Латвия, страница врача в фейсбуке свидетельствует о том, что у него нет проблем с русским языком, поскольку большинство публикаций на ней — перепосты на кириллице. Также сообщается, что это не первый инцидент с Веверисом, в частности, в интернете можно найти отзывы и жалобы на него. Кроме того, перед устройством в больницу в Резекне медик несколько раз менял место работы.
Полиция получила заявление от обеих сторон конфликта и начала расследование. Также внутреннее расследование проходит в больнице.
Сейчас в Латвии один государственный язык — латышский. Русский — родной язык почти 40 процентов населения, однако у него статус иностранного языка.

Источник: РИА Новости

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