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За присвоение 120 тыс. рублей заведено уголовное дело на спикера совета депутатов Искитимского района Рукаса

17:43 16.06.2020 Фото: pixabay.com
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По данным следователей, Рукас получил от индивидуального предпринимателя готовые блюда, продукты питания и остатки денежных средств, которыми распорядился по своему усмотрению в своих личных целях.

За присвоение 120 тыс. рублей заведено уголовное дело на спикера совета депутатов Искитимского района Рукаса
Проверкой установлено, что в период 2017-2018 председателем Совета депутатов Искитимского района Рукасом А.Н. заключались муниципальные контракты

Искитимской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции в бюджетной сфере в финансово-хозяйственной деятельности Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области

Проверкой установлено, что в период 2017-2018 председателем Совета депутатов Искитимского района Рукасом А.Н. заключались муниципальные контракты с индивидуальным предпринимателем на услуги по организации питания участников семинара.

В последующем, Рукас А.Н. получил от индивидуального предпринимателя готовые блюда, продукты питания и остатки денежных средств, которыми распорядился по своему усмотрению в своих личных целях, тем самым причинив бюджету Искитимского района ущерб на общую сумму 120 070 руб.

Результаты прокурорской проверки в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ направлены в следственный отдел по Искитимскому району СУ СК РФ по Новосибирской области.

11.06.2020 руководителем следственного управления СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении Рукаса А.Н. по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.160, ч.3 ст.160 УК РФ.

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