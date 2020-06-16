Неожиданная польза от применения оливкового масла

Оливковое масло давно уже признано полезным для здоровья. Но далеко не все знают о полном спектре преимуществ его применения.

Оказать помощь оно может и в лечении артрита, бронхита и некоторых болезней почек и сердца

Так, например, оливковое масло способно помочь при воспалении десен, остановить кровотечение и не только укрепить зубы, но и сделать их несколько более белоснежными.

Курильщики могут протирать маслом губы, это позволит улучшить их цвет и в какой-то мере снизить негативное воздействие содержащихся в сигаретах вредных веществ.

При употреблении внутрь была отмечена активизация процесса обмена веществ, что позволяет ограничить развитие некоторых болезней, среди которых есть и очень опасные, например, онкологические. Кроме того, оно помогает и избавиться от метеоризма.

Оливковое масло при наружном его применении способствует уменьшению кругов под глазами.

Также отмечено его положительное воздействие касательно устранения головной боли и решения проблем со сном.

Оказать помощь оно может и в лечении артрита, бронхита и некоторых болезней почек и сердца.

В целом же можно сказать, что этот продукт оказывает благоприятное воздействие на весь организм и способствует общему укреплению иммунитета.

Источник: planet-today