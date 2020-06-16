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Досрочно вместе с дорогой сдадут к 1 сентября новую школу на 1100 мест в микрорайоне Южном Бердска

12:00 16.06.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Отделочные работы в здании построенной школы завершаются. Управление образования закупает оборудование. Последний этап — получение лицензии лицеем №6,чьим филиалом является «южная» школа.

Досрочно вместе с дорогой сдадут к 1 сентября новую школу на 1100 мест в микрорайоне Южном Бердска
Благодаря школе и детсаду в Южном микрорайоне Бердска появляются асфальтированные дороги

Начали строить дорогу к новой школе в Южном микрорайоне Бердска в середине июня, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Контракт с компанией «ДорСиб плюс» бердская власть заключила 15 июня. За 2 года и за 39 млн рублей дорожники должны проложить 1,2 км проезжей части. В первую очередь — возле новой школы, в том числе с парковками, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Закончить пришкольный участок дороги должны до 1 сентября 2020 года. По словам Захарова, одновременно город «работает над тем», чтобы к этому времени сдать в эксплуатацию школу.

-По плану ее сдают в декабре 2020-го. Но мы пытаемся сдать в более короткие сроки. В образовании есть свои определенные моменты, условия для открытия. Школа должна получить лицензию на образовательную деятельность. А поскольку в Южном будет филиал лицея №6, придется вносить изменения в существующую лицензию. Эти процедуры тоже занимают определенное время. Но стоит задача все-таки успеть к сентябрю. Работаем. Управление образования закупает оборудование, — прокомментировал «Курьер. Среда Бердск» вице-мэр 16 июня.

Он отметил, что в основном строительные работы на школе закончены, завершается отделка:
— Объект готовится к сдаче в эксплуатацию.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», строительство школы глава назвал историческим, поскольку в городе не возводили подобных заведений 30 лет. А школы соседнего Микрорайона переполнены. Строительством важного для бердчан объекта занимается «Бердский стройтрест». Компания выиграла аукцион на 700 млн рублей на строительство школы и детсада по соседству.

Состоять школа будет из четырех блоков. В первом 4-этажном здании будут учиться старшие классы. Во втором 2-этажном блоке разместятся столовая, актовый и читальный залы. В 3-этажном блоке отвели место для начальных классов. Четвертый блок предназначен для спортзала, раздевалки и душевых кабин.

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