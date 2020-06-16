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Укачивание и хождение во сне: 10 ежедневных сбоев в работе головного мозга

11:10 16.06.2020 Фото: Pixabay
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Головной мозг устроен чрезвычайно сложным образом, поэтому нет ничего удивительного в том, что ученым до сих пор не удалось разгадать все его секреты.

Укачивание и хождение во сне: 10 ежедневных сбоев в работе головного мозга
У мозга много странных особенностей

Как и положено любому очень сложному механизму, мозг то и дело совершает ошибки, которые иногда (к счастью — редко) приводят к катастрофическим последствиям. Но незначительные ошибки мозга — это то, с чем мы имеем дело практически каждый день.

Например, наша зрительная система «заточена» под распознавание лиц, поэтому мы часто видим человеческие лица там, где их нет — в облаках, в трещинах на стенах, а содержимом тарелки, и так далее. Это — не «знаки Вселенной», как думают некоторые далекие от науки люди, а всего лишь ошибки мозга.

Мозг не очень хорошо справляется с транспортом. Когда мы идем или бежим, наш мыслительный орган нормально определяет факт изменения положения в пространстве, но когда сидим в машине, которая быстро несется куда-то — мозг испытывает трудности с определением пространственного положения. Этим в некоторой степени объясняется укачивание.

Когда вы спите, мозг отключает моторику тела, чтобы вы не начали ходить во сне. Этот механизм достался нам в наследство от животных, которые спали на деревьях — падение с ветки могло быть фатальным. И все бы ничего, но в этой системе периодически возникают сбои, которые знакомы людям, сталкивавшимся с явлением под названием сонный паралич.

У мозга еще много странных особенностей. Это и вера в справедливость, и склонность подчиняться авторитетам, и редактирование воспоминаний, и так далее.

Иточник: planet-today

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