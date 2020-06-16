16.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Три новые жертвы: скончались мужчины 64 и 65 лет, и женщина 69 лет от COVID-19 в Новосибирской области на 16 июня

11:37 16.06.2020 Фото: pixabay.com
0

За сутки выявили 103 случая заражения коронавирусной инфекцией. 83 пациента выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов.

Три новые жертвы: скончались мужчины 64 и 65 лет, и женщина 69 лет от COVID 19 в Новосибирской области на 16 июня
Начали больше выздоравливать людей от коронавируса в Новосибирской области

По данным оперативного штаба региона на утро 16 июня в Новосибирской области за сутки выявили 103 случая заражения коронавирусной инфекцией. 83 пациента выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончались три пациента – мужчины в возрасте 64 и 65 лет, и женщина в возрасте 69 лет.

Всего в регионе зарегистрировано 4497 случаев COVID-19, из них – 308 детей. 2276 пациентов выздоровели, 60 пациентов скончались.

В отделениях реанимации находятся 57 человек. На ИВЛ – 10 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 60 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска –1 765.

228 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Краснозерскую, Мошковскую, Доволенскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу.

Всего в Новосибирской области провели 157 817 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 369 жителей региона, 22 732 человека сняты с наблюдения.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 414 случаев ОРВИ, госпитализированы 37 пациентов с таким диагнозом.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Соболезнуем.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Едят и не толстеют, почему так происходит?
12:35 16-06-2020
Едят и не толстеют, почему так происходит?
БердскВ реанимации 57 зараженных COVID-19, на ИВЛ – 10 пациентов в Новосибирской области на 16 июня
12:30 16-06-2020
В реанимации 57 зараженных COVID-19, на ИВЛ – 10 пациентов в Новосибирской области на 16 июня
Церковь может разрешить развенчание. В каких случаях и что при себе иметь
12:25 16-06-2020
Церковь может разрешить развенчание. В каких случаях и что при себе иметь
Занялась сексом на глазах у прохожих молодая пара в центре Москвы
12:25 16-06-2020
Занялась сексом на глазах у прохожих молодая пара в центре Москвы
Бердск103 новых случая COVID-19 выявлено за сутки в регионе. Всего 4497 человек заражены на 16 июня
12:15 16-06-2020
103 новых случая COVID-19 выявлено за сутки в регионе. Всего 4497 человек заражены на 16 июня
"Ты оказалась гораздо тупее, чем я думал, аморальное животное!": Тимати унизил Собчак после её шутки об изнасиловании Костюшкина
12:15 16-06-2020
Отказались проводить парад Победы из-за коронавируса власти 13 городов России
12:15 16-06-2020
Отказались проводить парад Победы из-за коронавируса власти 13 городов России
Ребенку придётся несладко: Пользователи осуждают беременную порнозвезду Lena The Plug за голые фото в положении
12:13 16-06-2020
Ребенку придётся несладко: Пользователи осуждают беременную порнозвезду Lena The Plug за голые фото в положении
Любить - не любить: Яйцеклетка сама принимает решение об оплодотворении
12:12 16-06-2020
Любить - не любить: Яйцеклетка сама принимает решение об оплодотворении
БердскПризнал виновной и оштрафовал на 15 тыс. рублей автора фейка о первой зараженной в городе COVID19 суд Бердска
12:00 16-06-2020
Признал виновной и оштрафовал на 15 тыс. рублей автора фейка о первой зараженной в городе COVID19 суд Бердска