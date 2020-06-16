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Как нельзя обрабатывать рану

11:36 16.06.2020 Фото: pxhere
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Обрабатывать любую рану (а они могут быть колотыми, ушибленными, рваными и т.д.) нужно с учетом самого повреждения. Но есть и то, что категорически нельзя делать с любыми ранами.

Как нельзя обрабатывать рану
В случае любых ран человеку важно уточнить, есть ли у него прививка от столбняка

Рассказывает травматолог-ортопед Иван Разуванов:

Если укусила собака — обязательно нужно в течение 10−15 минут промыть рану теплой мыльной водой (мыльный раствор будет действовать как противовирусное и противомикробное средство).

Если порезались — рану нужно промыть антисептиком, потому что все полученные в быту ранения (особенно на природе или на даче) грязные и могут оказаться небезобидными. В случае любых ран человеку важно уточнить, есть ли у него прививка от столбняка.

Вот что нельзя делать:

В открытую рану нельзя лить йод, зеленку, водку или спирт. Эти спиртосодержащие средства вызывают ожог мягких тканей, которые находятся под кожей. С химической точки зрения происходит коагуляция белка и ожог пораненных тканей. После такой обработки они плохо или с осложнениями заживают, на их месте часто формируется грубый рубец. Спиртосодержащими средствами нужно смазывать только края раны, но в саму рану они попадать не должны.

Нельзя класть в рану вату. Использовать для остановки кровотечения можно марлю или бинтовые салфетки, накладывая давящую повязку. Оптимально рану закрыть стерильной повязкой. Но ситуации бывают разными: если она больших размеров, но нет стерильного бинта, можно сложить марлю в несколько слоев и проутюжить на максимальной температуре — на какое-то время она станет стерильной.

Из раны нельзя удалять какие-то торчащие инородные тела (крупные занозы, например, фрагменты дерева, и особенно обломки видимых костей), поскольку это может вызвать сильное кровотечение. В таких случаях незамедлительно нужно вызвать скорую. Если же рана загрязнена, например, асфальтной крошкой, песком — ее следует промыть антисептиком.

Обрабатывать саму рану можно перекисью водорода 3%, бледно-розовым раствором марганцовки, раствором фурацилина, хлоргексидина, септомирина, диоксидина, йодинола — что найдется в вашей аптечке. Но иногда и этих средств может не оказаться под рукой. В таком случае можно прибегнуть к народным методам и промыть рану раствором соды или поваренной соли, заваренной ромашки или коры дуба. Соду, соль желательно растворять в кипяченой воде, но раствору нужно дать немного времени остыть.

Источник: health

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