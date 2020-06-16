Признал виновной и оштрафовал на 15 тыс. рублей автора фейка о первой зараженной в городе COVID19 суд Бердска

Судья Татьяна Васюхневич огласила приговор Марине Зеленцовой

Судья Бердского горсуда Татьяна Васюхневич сегодня, 16 июня, вынесла приговор по редкому для Новосибирской области делу — о злоупотреблении свободой массовой информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ). Распространившую фейк о первой заразившейся в Бердске COVID-19 молодой женщине Марину Зеленцову суд наказал штрафом в размере 15 тыс. рублей. Это ниже минимума того, что предусматривает статья Административного кодекса, вменяемая подсудимой.

— Она признана виновной в совершении административного правонарушения… и подвергнута административному штрафу в размере 15 тыс. рублей, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова.

По ее словам, при вынесении приговора суд применил положения статьи ч.2.2 ст. 4.1 КоАП — порядок назначения наказания при наличии исключительных обстоятельств, который учитывает личность подсудимого, его имущественное положение и характер совершенного правонарушения.

-В этом случае судья может назначить наказание в виде штрафа менее минимального размера, предусмотренного статьей, — пояснил Наталья Сафронова.

Конфискация средств распространения фейка — смартфон, ноутбук или компьюер — приговором не предусмотрена.

Как отметила Наталья Евгеньевна, подобное дело первое в практике Бердского городского суда.

Как установил суд, именно Зеленцова является автором фейка о бердчанке, вернувшейся из Сочи с коронавирусом. Свое сообщение автор аудиозаписи распространила в мессенджерах 15 апреля со ссылкой на «куму Юльку, ее маму-начальницу и мужа из правоохранительных органов». Дескать, девушка, приехавшая из Сочи, лечилась от ангины в облбольнице, а потом выписалась и «пошла заражать, делать педикюр-маникюр». При этом женский голос на аудио назвал адрес, где может проживать больная и нецензурно обзывал заболевшую.

Автора фейка вычислили в течение 10 дней, сообщал начальник полиции Бердска Владимир Соколов. Прокурор города Роман Сивак взял на контроль расследование дела.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дело о фейке поступило в Бердский горсуд 11 июня.

— В связи с распространением последней на своей странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверной, вызывающей панические настроения у граждан в период действия на территории Новосибирской области режима повышенной готовности, создав угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности. А именно о том, что девушка, у которой выявили коронавирус, не соблюдает изоляцию, зная о своем заболевании, посещает общественные места, гуляет, контактирует с большим количеством людей, заражает их.

Справка

КоАП РФ Статья 13.15. Злоупотребление свободой массовой информации

1. Изготовление и (или) распространение теле-, видео-, кинопрограмм, документальных и художественных фильмов, а также относящихся к специальным средствам массовой информации информационных компьютерных файлов и программ обработки информационных текстов, содержащих скрытые вставки, воздействующие на подсознание людей и (или) оказывающие вредное влияние на их здоровье, —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц — от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на юридических лиц — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

2. Распространение информации об общественном объединении или иной организации, включенных в опубликованный перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», без указания на то, что соответствующее общественное объединение или иная организация ликвидированы или их деятельность запрещена, —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц — от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на юридических лиц — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

3. Незаконное распространение информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), или нарушение предусмотренных федеральными законами требований к распространению такой информации, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

4. Публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, либо публичное осквернение символов воинской славы России, в том числе совершенные с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети «Интернет»), —



влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей.

5. Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией орудий совершения или предмета административного правонарушения; на должностных лиц — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией орудий совершения или предмета административного правонарушения либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией орудий совершения или предмета административного правонарушения; на юридических лиц — от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией орудий совершения или предмета административного правонарушения либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией орудий совершения или предмета административного правонарушения.

6. Производство либо выпуск продукции средства массовой информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалы, публично оправдывающие терроризм, или другие материалы, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 20.3, 20.3.1 и 20.29 настоящего Кодекса, —

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от ста тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

7. Использование средств массовой информации, а также информационно-телекоммуникационных сетей для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, —

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей.

8. Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового спирта, и (или) спиртосодержащей непищевой продукции, розничная продажа которой ограничена или запрещена законодательством о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции, —



влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

9. Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, если эти действия лица, распространяющего информацию, не содержат уголовно наказуемого деяния, —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц — от шестидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.