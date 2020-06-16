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Ребенку придётся несладко: Пользователи осуждают беременную порнозвезду Lena The Plug за голые фото в положении

12:13 16.06.2020 Фото: https://www.instagram.com/lenatheplug/
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Вдохновлённая беременностью, она даже завела себе ещё одну страницу, где выкладывает более приличные снимки, вживаясь в будущую роль счастливой мамочки.

Ребенку придётся несладко: Пользователи осуждают беременную порнозвезду Lena The Plug за голые фото в положении
Лена выложила снимок в «Инстаграм», где у неё уже 3,5 млн подписчиков
Сюжет: Зачатие. Беременность. Роды
Ребенку придётся несладко: Пользователи осуждают беременную порнозвезду Lena The Plug за голые фото в положении

Ребенку придётся несладко: Пользователи осуждают беременную порнозвезду Lena The Plug за голые фото в положенииЛюбить — не любить: Яйцеклетка сама принимает решение об оплодотворенииЕщё 2 новости

Звезда видео для взрослых Лена Нерсесян, известная под псевдонимом Lena The Plug, ожидает появления на свет малыша. Но её радость омрачают хейтеры, которые осуждают девушку и заявляют, что такой, как она, никогда не стать хорошей матерью. Однако брюнетка не отчаялась и ответила злобным критикам голым фото, на котором показала свой увеличившийся живот.

Ребенку придётся несладко: Пользователи осуждают беременную порнозвезду Lena The Plug за голые фото в положении
Многие пользователи в комментариях ужаснулись, а не порадовались за девушку, заявив, что ребёнку с такой родительницей придётся несладко

Лена выложила снимок в «Инстаграм», где у неё уже 3,5 млн подписчиков. И подписала: «Два ангелочка». Вдохновлённая беременностью, она даже завела себе ещё одну страницу, где выкладывает более приличные снимки, вживаясь в будущую роль счастливой мамочки. Однако и на этот раз многие пользователи в комментариях ужаснулись, а не порадовались за девушку, заявив, что ребёнку с такой родительницей придётся несладко.

Ребенку придётся несладко: Пользователи осуждают беременную порнозвезду Lena The Plug за голые фото в положенииМне жаль ребёнка, когда он вырастет и узнает правду о родителях

noah2k16_

Ребенку придётся несладко: Пользователи осуждают беременную порнозвезду Lena The Plug за голые фото в положенииМоли Бога, чтобы потом дети в школе не узнали, кто мать этого малыша

andrewverow05

Ребенку придётся несладко: Пользователи осуждают беременную порнозвезду Lena The Plug за голые фото в положенииУдали это

gwenjerseyyyyy

О беременности Лена узнала в феврале и удивила приятной новостью своего бойфренда Адама прямо в День святого Валентина. А в апреле поделилась с подписчиками снимками УЗИ. С тех пор девушке приходится отбивать нападки, хотя сама она считает, что общество глубоко заблуждается на её счёт.

Ребенку придётся несладко: Пользователи осуждают беременную порнозвезду Lena The Plug за голые фото в положенииЯ просто не считаю, что это справедливо. Я занимаюсь сексом со своим парнем, снимаю видео и продаю, и только из-за этого я не буду хорошей мамой? <…> Мне всё равно, что они будут думать, я знаю, что стану достойной родительницей

Лена Нерсесян

Источник: life.ru

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