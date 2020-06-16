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1 июля 2020 года день голосования по изменениям в Конституцию. Выходной или нет?

11:53 16.06.2020 Фото: mil.ru
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Дата 1 июля не выделяется как выходной или праздничный. Норму рабочего времени в июле президентский указ также не меняет.

1 июля 2020 года день голосования по изменениям в Конституцию. Выходной или нет?
Дата 1 июля 2020 года – нерабочий день

Президент назначил день проведения голосования по изменениям в Конституцию. У бухгалтеров сразу возникли вопросы: 1 июля – это выходной день или нет? Как оплачивать нерабочий день по Указу В.Путина? Отвечаем по порядку.

1 июля 2020 нерабочий день с сохранением заработной платы

Сначала разберемся, как день голосования влияет на производственный календарь. Как мы уже выяснили, дата 1 июля 2020 года – нерабочий день. Такого понятия в ТК РФ до сих пор нет, несмотря на длительный коронавирусный нерабочий период.

Поскольку законодательство ответов не дает, приходится ориентироваться на разъяснения Минтруда. Чиновники давали их по поводу коронавирусных нерабочих дней. Основные тезисы таковы:

  • Нерабочие дни не являются выходными или праздничными,
  • Они не меняют нормы рабочего времени,
  • Предшествующий рабочий день, в данном случае это 30 июня, на час не сокращается.

Следовательно, в производственном календаре дата 1 июля не выделяется как выходной или праздничный. Норму рабочего времени в июле президентский указ также не меняет, поскольку эта дата приравнена к празднику только в целях расчета зарплаты.

Президент подписал Указ о назначении даты голосования. В самом документе нет указаний, каким днем является дата 1 июля, выходным или нет.

Если компания не работает в день голосования, работодатель обязан сохранить зарплату за день отдыха сотрудников:

  • Для персонала на окладе праздничные дни размер оклада за месяц не уменьшают (ч. 4 ст. 112 ТК РФ). Если все остальные дни в июле отработаны полностью, то начисляйте обычный полный оклад за месяц,
  • У сдельщиков нет заработка в нерабочий праздничный день. Работодатель должен компенсировать потерю заработка, но сделать это можно по своим собственным правилам. Например, по расценке и норме дневной выработки. Или по среднему заработку, или сделать расчет каким-то другим способом. Главное, чтобы порядок расчета был закреплен в локальных актах компании (ч. 3 ст. 112 ТК РФ).

Источник: Пронедра

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