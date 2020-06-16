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Все события 16 июня в истории: В СССР открылся лагерь «Артек», Валентина Терешкова полетела в космос на «Востоке-6»

11:45 16.06.2020 Фото: pxhere.com
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Оказалось, что в день своего полёта в космос Терешкова сказала родным, что уезжает на соревнования парашютистов, о полёте они узнали из новостей по радио.

Все события 16 июня в истории: В СССР открылся лагерь «Артек», Валентина Терешкова полетела в космос на «Востоке 6»
Космический корабль «Восток-6» с первой женщиной-космонавтом на борту взмыл в космос 16 июня

События 16 июня в истории России:

  • 1822 — открылось здание цирка на Крестовском острове, первое в Санкт-Петербурге здание, построенное специально для цирка.
  • 1842 — в Санкт-Петербурге Указом императора Николая I создано Депо образцовых мер и весов. Так родилась российская метрология. Сейчас она входит в систему Росстандарта.
  • 1907 — в Российской империи распущена II Государственная дума.
  • 1918 — в Советской России официально восстановлена смертная казнь.
  • 1921 — образование Аджарской АССР.
  • 1927 — в Москве прошла первая легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Вечерняя Москва».
  • 1936 — в передовице «Правды» впервые использована фраза «Неустанная забота партии и правительства».
  • 1955 — Артемий Троицкий, российский рок-журналист, музыкальный критик.
  • 1959 — в Москве открылась Выставка достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ). Ежегодно ВДНХ посещают 30 млн гостей.
  • 1979 — скончался писатель Лазарь Лагин, написавший потрясающую повесть-сказку «Старик Хоттабыч», которую сразу после написания экранизировали.

16 июня 1783 года началось строительство Севастополя

Сегодня это незамерзающий морской торговый и рыбный порт, промышленный, научно-технический, рекреационный и культурно-исторический центр. Носит звание «Город-Герой» за тот решительный отпор, который жители города дали фашистским захватчикам в 1944 году на Сапун-горе. Сегодня в бывшем Ахтиаре расположена главная военно-морская база Черноморского флота РФ.

16 июня 1925 года в СССР открылся пионерский лагерь «Артек»

Гурзуфский лагерь принял свою первую смену из 80 пионеров именно в этот день. Условия были спартанскими: дети жили в брезентовых палатках, но в летнем Крыму климат это позволял. Позже лагерь разросся, окреп, получил всю необходимую инфраструктуру. Всесоюзный пионерский лагерь «Артек» — самый знаменитый пионерский лагерь СССР и визитная карточка пионерской организации страны. Путевкой в «Артек» награждались лучшие из лучших пионеров, это было действительно почетно и очень памятно.

«Лагерь-санаторий в Артеке» (первоначальное название детского центра) создан в 1925 году по инициативе председателя Российского общества Красного Креста З. П. Соловьёва. Первым его руководителем стал врач Ф.Ф. Шишмарёв.

16 июня 1963 года Валентина Терешкова полетела в космос на «Востоке-6»

Космический корабль «Восток-6» с первой женщиной-космонавтом на борту взмыл в космос 16 июня. Терешкову выбрали из пяти кандидаток, требования Сергея Королева были жесткие: парашютистка, до 30 лет, рост до 170 см и вес до 70 кг. Полет Терешковой продолжался почти трое суток. Стартовали на Байконуре не с «гагаринской» площадки, а с дублирующей. Одновременно на орбите находился космический корабль Восток-5, пилотируемый Валерием Быковским.

Оказалось, что в день своего полёта в космос Терешкова сказала родным, что уезжает на соревнования парашютистов, о полёте они узнали из новостей по радио. Космонавты — самые суеверные люди. Кстати, Терешкова — единственная в мире женщина, совершившая космический полёт в одиночку.

Источник: Пронедра

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