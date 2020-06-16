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Опасные часы 16 июня 2020 года. Почему и что категорически нельзя делать

11:59 16.06.2020 Фото: Piqsels
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16 июня с 03.49 до 12.34 по московскому времени нас ожидает такой тревожный период, который имеет название Луна без курса.

Опасные часы 16 июня 2020 года. Почему и что категорически нельзя делать
Стоит в этот период сосредоточиться на собственных делах и проблемах

Ночное светило становится неуправляемым с 03.49 до 12.34 по московскому времени и делает такими же людей. Они остаются наедине со всеми своими скрытыми страхами, пороками и сомнениями. Чтобы не подвергать других и себя опасности, людям стоит в этот период сосредоточиться на собственных делах и проблемах. Но даже и при этом, говорит нумеролог, именно в такие периоды Луны без курса наиболее рельефно проявляются все темные стороны личности.

Итак, что категорически нельзя делать в период Луны без курса

  • Делать крупные покупки, требующие немалых финансовых затрат. Вы только зря потеряете деньги. С такой покупки не будет проку.
  • Проводить крупные финансовые операции и заключать сделки, давать крупные суммы в долг.
  • Затевать в доме большие перестановки и начинать ремонт.
  • Затевать перемены в семейной жизни.
  • Начинать длительное путешествие или отправляться в дальнюю дорогу.
  • Начинать крупномасштабные новые дела.
  • Затевать ссоры и, особенно, наказывать детей. Ущерб, причиненный детской психике может быть непредсказуем.

Что нужно сделать в период Луны без курса

  • Завершить начатые дела.
  • Избавиться от ненужных вещей и ото всего, что создает вам дискомфорт и мешает продвижению вперед.

Источник: today

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