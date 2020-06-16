103 новых случая COVID-19 выявлено за сутки в регионе. Всего 4497 человек заражены на 16 июня

В отделениях реанимации находятся 57 человек. На ИВЛ – 10 пациентов. В детскую больницу №3 госпитализированы 60 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Коронавирус продолжает распространяться в Новосибирской области

По данным оперативного штаба региона на утро 16 июня в Новосибирской области за сутки выявили 103 случая заражения коронавирусной инфекцией. 83 пациента выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончались три пациента – мужчины в возрасте 64 и 65 лет, и женщина в возрасте 69 лет.

Всего в регионе зарегистрировано 4497 случаев COVID-19, из них – 308 детей. 2276 пациентов выздоровели, 60 пациентов скончались.

В отделениях реанимации находятся 57 человек. На ИВЛ – 10 пациентов.



В детскую больницу №3 госпитализированы 60 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска –1 765.

228 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Краснозерскую, Мошковскую, Доволенскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу.

Всего в Новосибирской области провели 157 817 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 369 жителей региона, 22 732 человека сняты с наблюдения.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 414 случаев ОРВИ, госпитализированы 37 пациентов с таким диагнозом.