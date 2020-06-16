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Любить — не любить: Яйцеклетка сама принимает решение об оплодотворении

12:12 16.06.2020 Фото: Pixabay
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Учёные выяснили, почему здоровые женщины часто не могут забеременеть от своих партнеров. Яйцеклеткам не нравятся их сперматозоиды!

Любить не любить: Яйцеклетка сама принимает решение об оплодотворении
Яйцеклетка человека сама выбирает сперматозоиды
Сюжет: Зачатие. Беременность. Роды
Любить не любить: Яйцеклетка сама принимает решение об оплодотворении

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У людей впервые обнаружена разборчивость яйцеклетки к сперматозоидам, которая называется скрытый выбор самки.

– Идея, что яйцеклетка человека выбирает сперматозоиды, действительно нова, – говорит Дениел Брисон, директор отделения репродуктивной медицины, руководитель исследования.

Учёные наблюдали, как яйцеклетка отталкивает или привлекает сперматозоиды разных мужчин и выявили эту избирательность. Для этого яйцеклеткой вырабатываются специальные химические вещества. Одни из них словно притягивают сперматозоиды, другие дезориентируют и затрудняют движение.

При этом решение принимает именно яйцеклетка, а не женщина. Это абсолютно бессознательный акт. Учёные наблюдали случаи, когда яйцеклетка отвергала семя избранного женщиной мужчины, но привлекала сперматозоиды человека совершенно случайного.

Учёные полагают, что изучение этого феномена поможет объяснить некоторые случаи бесплодия и найти способы решения проблемы.

Источник: 7mednews

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