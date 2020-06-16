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«Ты оказалась гораздо тупее, чем я думал, аморальное животное!»: Тимати унизил Собчак после её шутки об изнасиловании Костюшкина

12:15 16.06.2020 Фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak/
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«Если бы люди знали хотя бы 30% всей твоей подноготной, уверяю, Ефремов бы показался им ангелом. Не забывай, я из того времени. Я знаю». — пишет Тимати на своей странице про Собчак.

Ты оказалась гораздо тупее, чем я думал, аморальное животное!: Тимати унизил Собчак после её шутки об изнасиловании Костюшкина
Рэпера развеселила реакция Ксении, на которую он ответил в том числе оскорблениями

Недавно состоялась премьера клипа на песню «Хавчик», где снялись Тимати, Джиган и Дима Милохин. Там в том числе из уст Тимати звучат такие строки: «Я поджёг руку, чтоб не дать Ксюше краба. / И пускай кто-то скажет, что блондинка не в соку, / В Интернете есть видос, где я пилю доску«. В Сети решили, что рэпер упоминает старое секс-видео с Собчак, которое в итоге оказалось постановкой. Ксения тоже приняла это на свой счёт. «Эти кадры из клипа «Потанцуй со мной». Порно с Тимати? Не смешите мои седины. Ох… Совсем парень рехнулся», — написала ведущая в своём телеграм-канале «Кровавая барыня».

Однако сам Тимати заявил в инстаграм-историях, что под доской он подразумевал доску для сёрфинга, которую распилил в прямом эфире с Настей Ивлеевой. Рэпера развеселила реакция Ксении, на которую он ответил в том числе оскорблениями.

Ты оказалась гораздо тупее, чем я думал, аморальное животное!: Тимати унизил Собчак после её шутки об изнасиловании КостюшкинаА я и не думал, что тебя пробить будет так легко. <…> В треке «Хавчик» есть строчки: «В Интернете есть видос, где я пилю доску». Прикинь, ты приняла это в свой адрес. <…> Ты по факту оказалась гораздо тупее, чем я думал. Сходу схавала приманку. Порно. Тебе на детских праздниках Бабу-ягу играть в самый раз

Тимати

Однако это не всё, что вывело Тимати из себя. Он продолжил гневную тираду в адрес ведущей, прокомментировав её шутку об изнасиловании певца Стаса Костюшкина, который ранее рассказал, что над ним надругались в детстве. Рэпер счёл высказывание Собчак «Что ж дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина» аморальным и назвал теледиву животным. Также основатель Black Star указал, что ему известно о самых неприглядных фактах из биографии экс-ведущей «Дома-2».

Ты оказалась гораздо тупее, чем я думал, аморальное животное!: Тимати унизил Собчак после её шутки об изнасиловании КостюшкинаТы за эти годы так меня ***, честно, своей *** в мой адрес. Я молчал, как тогда, на премии. Неудобно при маме. Неудобно — девочка. Но потом понял, ты не девочка, ***. Ты животное, ведь только животное может глумиться над чужим горем. Ведь смешно, когда Костюшкин рассказывает про то, как его изнасиловали в детстве. <…> Если бы люди знали хотя бы 30% всей твоей подноготной, уверяю, Ефремов бы показался им ангелом. Не забывай, я из того времени. Я знаю

Тимати

Стоит отметить, что после своей шутки скандальная ведущая не только нарвалась на критику от Тимати. Косметический бренд Mixit заявил о решении прекратить сотрудничество с Собчак, не разделяя её «неоднозначное высказывание». Однако позже сооснователь компании Олег Пай рассказал телеграм-каналу «Антиглянец», что они всё же не будут расторгать контракт. «На данный момент Ксения является амбассадором нашей компании, ничего не менялось. Контракт с ней действует и заканчивается в сентябре», — отметил он.

Источник: life.ru

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