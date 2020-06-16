По несколько дней ждут теста на COVID-19 пациенты с подозрением на коронавирус в пульмонологии ЦГБ Бердска. История из первых уст

Бердчанин попросил остаться инкогнито. Мужчина рассказал свою историю о лечении, а также о том, как его семья добивалась теста на коронавирус.

Как сообщает пациент горбольницы, в пульмонологи лечатся около 55 бердчан

Рассказал о лечение в отделении пульмонологии ЦГБ Бердска с признаками коронавируса пациент из Бердска. По этическим соображениям наш герой пожелал выступить в роли анонима. Мы назовем его Егором (имя вымышленное — прим.ред.) и приводим ниже его полный рассказ о нахождении в больнице Бердска. Анализ на коронавирус у него взяли на третий день госпитализации. Результат узнаем на 11-й.

Почему не мерят температуру?

Мои первые признаки заболевания — температура 37,5, ломота в теле, болезненное состояние глазных яблок, как будто на них изнутри давят. Больше ничего — ни насморка, ни кашля, ни боли в горле. Начал лечение от гриппа.



На вечер следующего дня поднялась температура до 38, выпил жаропонижающее, на утро было 36,6 и все еще без каких- либо симптомов, причем ломота и боль ушли, осталось общая небольшая вялость и все. Продолжил лечение противовирусными.

На следующий день заметил небольшую одышку, но лишь тогда, когда одевал маску. В тот же вечер моя семья тоже почувствовала повышение температуры. Померили 37,5, но без других симптомов.

Следующие два дня температура опускалась до нормальной и даже до 36, но в основном держалась 36,8- 37,4, пропало обоняние.На утро следующего дня появилась сильная одышка — ощущение неполного вдоха. Вызвал «скорую» — легкие чистые, все нормально, медики уехали.

на следующий день — снова одышка, температура 36,8- 37,6. Поздно вечером снова сильный приступ одышки. Снова вызвал «скорую». Поехали на КТ (изменения, характерные для ковид) и в пульмонологию.

Отделение пульмонологии

Медики ходят в масках в ЦГБ Бердска

Само состояние отделения вполне приличное, скажем так — опрятное. Хоть и видно, что все старое, но чистое и подремонтированное.

Медики и пациенты по коридорам передвигаются в масках, кто-то из медперсонала даже в щитках и костюмах. Но в палатах пациенты в основном без масок- просто невозможно все время находиться в маске.

Плохо другое — отношение к больным. У пациента из соседней палаты довольно тяжелое состояние, но никто не следит за его температурой тела — мерят только утром и вечером. Два раза у него поднималась температура до 40. Это он обнаруживал своим градусником. Вообще в течение дня никто не заходит, такое ощущение, что обходов просто нет. Но может их и не должно быть, я не знаю.

Результат анализа на коронавирус будет готов в течение 11 дней. Курс лечения 10 дней. То есть, я могу узнать результат теста уже после лечения! Но как быть, если он окажется положительным? Я ведь уже пролечился! Сдавать повторно платно? Или выждать еще 14 дней и идти на работу, но кто мне оплатит эти 14 дней? Ведь больничный уже закрытый будет.

Диагноз семьи

В то же время, пока я лежу в больнице, супруга решила вызвать врача на дом и оформить больничный. С начала признаков она не ходила на работу по устной договоренности с работодателем.

Звонок в поликлинику — звоните в Роспотребнадзор, там занято, не пробиться. Звонок 112 — звоните 124 для записи, невозможно дозвониться. Снова звонок в Роспотребнадзор. Дозвонилась: «Идите в поликлинику сами». И ничего, что она с подозрением на COVID-19. В общем всеми правдами и неправдами добилась направления на КТ. Результат — самое начало воспаления легких. По-хорошему надо на 4-5 день делать КТ больным с подозрением на коронавирус, чтобы выявлять болезнь на ранних стадиях.

Ответы на вопросы редакции

На сегодняшний день у Егора температура 36,6- 37,4. Кажется, немного вернулось обоняние. На сколько он знает, он не общался с зараженными коронавирусом. Он, как и положено, носил медицинскую маску, соблюдал режим самоизоляции. Он не видел водителя «скорой» помощи при госпитализации, но фельдшер был лишь в медицинской маске.

У Егора сегодня изменения легких по типу матового стекла. Его лечение — два раза в день процедуры- укол в/м и капельница антибиотиков. В отделение пульмонологии не пускают посетителей, пациентов не выпускают.

Так в отделении есть больные короновирусом?

Это тайна покрытая мраком. Спрашивал в «скорой»: Много поступает с подозрением? Ответ — не разглашаем. Здесь и спрашивать не стал — все какие-то злые. Конечно, пациентов не мало — около 55 человек. В коридорах все ходят в масках.

От редактора Галины Коморниковой:

Вечером 16 июня на телефон редакции 8-953-878-90-10 позвонил собеседник с женским голосом и между нами состоялся разговор:

— Зачем вы пишите ересь?

-Какую?

— Про то, что нет обходов? Я подам в суд.

— Если обходы есть — давайте, напишем! Вы заведуете отделением?

— Да, а вы кто?

-Главный редактор Коморникова.

-Вы хоть в курсе, что я одна на 60 человек? Что мне от переутомления стало плохо в понедельник! Обходы положены один раз в полтора дня! У нас видеонаблюдение — мы их делаем!

-Так, если так все сложно — давайте напишем!

-Я буду подавать на вас в суд.

Возможно, это была не завотделением. У человека был очень усталый голос.

Что я могу сказать, если все так сложно и, по сути, из пульмонологии сделали нечто похожее на предковидное отделение, да еще если и кадров не хватает и работа опасная, может, не стоит молчать? Ведь надо говорить о проблемах, об этом ежедневно говорит президент Владимир Путин. С его подачи выделяются миллиарды в медицину, в том числе региональную. Вот, не было выплат в стране — стали врачи говорить вслух — Путин услышал и надбавки дошли! А если не хватает градусников в какой-либо российской больнице — так кричать надо! Верю, услышат. А как же иначе! Ведь мы говорим о жизни и здоровье людей, в том числе и самих врачей. Если люди с подозрением на ковид по нескольку дней ждут, чтобы сделали тест — это так положено? Тогда объясните нам всем, что да, так и надо! Возможно, нельзя справиться с определенным потоком тестов. Возможно, мощности ограничены. Мы поймем. Будем ждать своей очереди. Вы просто скажите нам об этом. Вслух.