Средь бела дня сбил неизвестный авто Suzuki Liana и скрылся на перекрестке в Бердске

15 июня в 10.05 на ул. Промышленной, 2 в Бердске на регулируемом перекрестке неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил столкновение с автомобилем «Сузуки Лиана». После этого скрылся с места происшествия, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирской области Ольга Гейнисман.
Сопутствующие нарушения ПДД: Оставление места ДТП; несоблюдение требований ОСАГО.
Сводка носит информативный характер и не определяет виновности в ДТП, уточнила инспектор.