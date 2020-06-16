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Средь бела дня сбил неизвестный авто Suzuki Liana и скрылся на перекрестке в Бердске

21:16 16.06.2020 Фото: ГИБДД по НСО
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ДТП произошло в пробке на ул. Промышленной. ГИБДД ищет водителя, который усугубил свое положение оставлением места аварии.

Средь бела дня сбил неизвестный авто Suzuki Liana и скрылся на перекрестке в Бердске
15.06.2020 в 10.05

15 июня в 10.05 на ул. Промышленной, 2 в Бердске на регулируемом перекрестке неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил столкновение с автомобилем «Сузуки Лиана». После этого скрылся с места происшествия, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирской области Ольга Гейнисман.

Сопутствующие нарушения ПДД: Оставление места ДТП; несоблюдение требований ОСАГО.

Сводка носит информативный характер и не определяет виновности в ДТП, уточнила инспектор.

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