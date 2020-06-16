Строже наказывать пойманных без масок в магазинах покупателей стал суд Бердска

Штрафы для нарушителей масочного режима выросли вдвое — до 2000 рублей. Но и это щадящая мера: максимальная санкция статьи — 30 тыс. Протоколы приходят даже из Новосибирска.

Большинство покупателе в магазинах Бердска носят маски

Очередной протокол о нарушении масочного режима (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ) рассмотрел Бердский городской суд сегодня, 16 июня. На этот раз, по словам помощника председателя горсуда Натальи Сафроновой, материалы на нарушителя пришли в Бердск из Новосибирска накануне, 15 июня.

— Вынесено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей. Гражданин находился без маски в магазине. Протокол передали нам из Новосибирска, — уточнила Наталья Евгеньевна.

В общей сложности бердский суд с начала июня вынес решения по 21 делу по нарушителям масочного режима. При этом наказание судьи ужесточают. Если раньше максимальный штраф был 1000 рублей (а то ограничивались и предупреждением), то сейчас санкция удвоилась — до 2000 рублей.

Например, в понедельник строго обошелся с суд с бердчанином, который пришел за покупками в магазин одной из крупных торговых сетей города без маски. Протокол на него поступил в горсуд еще 3 июня. Но заседания пришлось несколько раз отложить, так как он не являлся по повестке. Судья Наталья Агеева вынесла свой вердикт — штраф в размере 2000 рублей.

При этом санкция статьи достаточно суровая — штраф от 1 тыс. до 30 тыс. рублей.

По информации «Курьер. Среда. Бердск» сотрудники магазинов вызывают полицию, когда покупатель отказывается подчиниться требованиям закрыть лицо маской. Многие в ответ на замечания сотрудников торгового зала начинают скандалить, заявлять о нарушении своих прав.

Между тем, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», требования магазинов вполне законны — они выполняют предписания Роспотребнадзора и постановлений главы региона об обязательном ношении масок в общественных местах в период пандемии коронавируса. В Новосибирской области и Бердске послаблений на сей счет пока нет. Масочный режим действует до 30 июня.

Коме того, магазины, как и другие присутственные места могут оштрафовать на 50 тыс. рублей за то, что их клиенты находятся в помещении без индивидуальных средств защиты.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», нарушителей масочного режима ловят полицейские на остановках общественного транспорта и вокзале, детских площадках, в магазинах и в других публичных местах.

Один нарушитель привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ к штрафа в 1500 руб. Его дважды поймали гуляющим без маски по городскому парку культуры и отдыха, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». При этом санкция статьи предусматривает штраф в размере от 15 тыс. до 50 тыс. рублей.

справка

Статья 20.6.1. КоАП РФ Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения

1. Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса, —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6.3 настоящего Кодекса, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, либо повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, —

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.