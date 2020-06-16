Продлят ли самоизоляцию: Что изменилось с 30 марта и что ждать после 30 июня 2020 в Новосибирске и Бердске

Мы провели анализ грандиозных изменений в жизни сибиряков с самого начала режима самоизоляции из-за коронавируса. Читайте по пунктам. Чек-лист.

Режим самоизоляции в регионе длится 77 дней

Сегодня — 15 июня. Режим самоизоляции из-за коронавируса продлен в Новосибирской области до 30 июня. Что изменилось в жизни сибиряков из-за COVID-19 и, чего ждать в ближайшие две недели, проанализировал «Курьер. Среда. Бердск».

Самоизоляция в цифрах

1. 31 марта губернатор Новосибирской области Андрей Травников ввел режим самоизоляции из-за коронавируса в регионе



2. 4 апреля режим самоизоляции продлен до 30 апреля3. Храмы, рынки и кладбища закрылись с 18 апреля4. 30 апреля введен масочный режим. В этот же день самоизоляция продлена до 12 мая5. 11 мая глава региона продлил режим самоизоляции до 30 июня6. С 12 мая открылись кладбища и рынки, но не в Новосибирске7. Итого мы живем в режиме самоизоляции 77 дней

Сколько человек болеют COVID-19

1. 7 905 466 человек в мире уже заражены коронавирусом



2. 537 210 человек в России уже заражены коронавирусом3. 4 497 человек в Новосибирской области заражены коронавирусом4. 96 человек в Бердске заражены коронавирусом5. 428 000 смертей в мире от коронавируса6. 7 091 смертей в России от коронавируса7. 60 смертей в Новосибирской области от коронавируса8. 2 смерти в Бердске от коронавируса





1. С 31 марта в регионе закрылись все непродовольственные магазины, рестораны, общепиты, музеи и кинотеатры

2. На улицу стало можно выходить только ради похода в магазин, при выгуле животного, но вблизи 100 метров от дома, из-за обращения за неотложной помощь, в случае похода на работу

3. Введен режим социальной дистанции

4. Работать можно только СМИ, чиновникам, работникам непрерывного производства

5. Детские сады закрылись. Но появились дежурные группы. Ребенка можно отправить в сад только со справкой о работе обоих родителей

6. Все учебные заведения перешли на дистанционное обучение

7. 70% сотрудников перешли на удаленную работу

Самоизоляция в жизни

Работающие

1. Многий бизнес перешел на удаленную работу, но большая часть предприятий продолжала работу в офисах

2. Маски исчезли из аптек. А купить их в Бердске можно было только в единицах магазинов и по высокой цене

3. Работающие жители региона вооружились справками с работы, чтобы их не оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

4. Электронные пропуска так и не ввели в Новосибирской области

5. По факту в регионе за нарушение режима самоизоляции оштрафовано не так много людей, как предполагалось

6. Для всех уволенных после 1 марта ввели пособие по безработице в размере 12 130 рублей до сентября 2020 года



7. Всем детям уволенных после 1 марта выплатят по 3 000 рублей до сентября 2020 года



Ученики

1. Выпускники школ писали обращения к губернатору Андрею Травникову с просьбой разрешить последние звонки и выпускные вечера. Однако чуда не произошло

2. 25 мая для российских выпускников прозвенел последний звонок в режиме онлайн

3. 11 июня премьер-министр Михаил Мишустин разрешил выпускникам 9-х и 11-х классов получить аттестаты без сдачи экзаменов.

Семьи

1. Семьи с детьми с 0 до 3 лет получили выплаты на малышей в течение трех месяцев по 5000 рублей



2. Семьи с детьми от 3 до 7 лет получили выплату в среднем по 5 500 рублей с начала 2020 года. Пособие начислят до полных 8 лет ребенка3. Семьи с детьми от 3 до 16 лет получили единовременную выплату в 10 000 рублей4. Удвоен размер минимального пособия на детей до 1,5 лет до 6 000 рублей

Бизнес, который вошел в список пострадавших отраслей

1. Мораторий на банкротство

2. Мораторий на проверку бизнеса

3. Кредитные каникулы

4. Беспроцентные кредиты на зарплату



5. Снижение страховых взносов6. Налоговые каникулы7. Отсрочка арендных платежей8. Невозвратные кредиты9. Продление лицензий10. Поддержка системообразующих предприятий



Чего ждать?

До конца объявленного режима самоизоляции остается ровно две недели — 14 дней. Уже на следующей неделе губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступит с обращением к жителям региона. Что нас ждет?

1. Уже открыты непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью менее 400 квадратных метров

2. Разрешен спорт на улице

3. Разрешены совместные прогулки с членами семьи, но не большими группами

4. В ближайшее время планируется открытие уличных веранд кафе и ресторанов

5. Возможно открытие магазинов площадью более 800 квадратных метров

6. Открытие огромных торговых центров планируется в последнюю очередь

7. Запускается продажа электронных билетов в зоопарк

Анализируя опыт других регионов и Москвы, где больше всего жертв COVID-19, можно предположить, что общий режим самоизоляции продлится в Новосибирской области еще на один месяц. Ожидается, что к августу регион постепенно начнет входить в привычный образ жизни.





