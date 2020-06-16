Изъяли у пьющей матери и поместили в реанимацию с истощением и диабетом 7-летнюю девочку из Искитима

Девочка у нас. Сейчас она в реанимации. Ребенка обследовали, наблюдаем, — подтвердил главный врач Искитима Алексей Кайгородов.

Изъяли 7-летнюю девочку из пьющей семьи в Искитиме

Изъяли у гулящей матери в истощении и плохом состоянии здоровья девочку 7 лет из Искитима. Ребенок попал в реанимацию. Напомним, устраивающую пьянки и приводящую мужиков мать на глазах 7-летней дочери проверяет опека и полиция в Искитиме. Главный врач Искитима Алексей Кайгородов подтвердил то, что девочка помещена к ним в больницу.

— Да, девочка прошла у нас обследование. Сейчас она в реанимации. У нее есть дефицит веса и диабет, но крайней степени истощения нет, — рассказал Алексей Алексеевич 16 июня.

Подтвердил изъятие девочки и сосед неблагополучной семьи.

— Да девочку изъяли, она находится в реанимации с диагнозом сахарный диабет. Это произошло 15 июня днём. Органы опеки сказали, что девочку будут забирать у матери, так как условия просто невыносимые для жизни, — рассказал сайту «Курьер. Среда. Бердск» один из соседей неблагополучной семьи 16 июня.

В отделе опеки, «Курьер. Среда. Бердск» сказали, что комментировать ситуацию будут только через официальный запрос. Запрос направляем, ждём ответ.