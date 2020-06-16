Изъяли у пьющей матери и поместили в реанимацию с истощением и диабетом 7-летнюю девочку из Искитима

Изъяли у гулящей матери в истощении и плохом состоянии здоровья девочку 7 лет из Искитима. Ребенок попал в реанимацию. Напомним, устраивающую пьянки и приводящую мужиков мать на глазах 7-летней дочери проверяет опека и полиция в Искитиме. Главный врач Искитима Алексей Кайгородов подтвердил то, что девочка помещена к ним в больницу.
— Да, девочка прошла у нас обследование. Сейчас она в реанимации. У нее есть дефицит веса и диабет, но крайней степени истощения нет, — рассказал Алексей Алексеевич 16 июня.
Подтвердил изъятие девочки и сосед неблагополучной семьи.
— Да девочку изъяли, она находится в реанимации с диагнозом сахарный диабет. Это произошло 15 июня днём. Органы опеки сказали, что девочку будут забирать у матери, так как условия просто невыносимые для жизни, — рассказал сайту «Курьер. Среда. Бердск» один из соседей неблагополучной семьи 16 июня.
В отделе опеки, «Курьер. Среда. Бердск» сказали, что комментировать ситуацию будут только через официальный запрос. Запрос направляем, ждём ответ.
надо было раньше это сделать,жаль ребёнка.....Но кто знает что будет дальше,коль мать ведет такой образ жизни.