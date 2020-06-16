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Поджег карты по географии и спалил дотла школу 17-летний житель деревни Покровка Купинского района

15:15 16.06.2020 Фото: Прокуратура Новосибирской области
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На молодого человека завели уголовное дело. В результате его действий было полностью уничтожено здание школы и находящееся в ней имущество на общую сумму свыше 2,3 млн. рублей.

Поджег карты по географии и спалил дотла школу 17 летний житель деревни Покровка Купинского района
В результате действий обвиняемого было полностью уничтожено здание школы

Заместитель прокурора Купинского района Алексей Парамонов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 17-летнего жителя деревни Покровка Купинского района.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, повлекшие тяжкие последствия).

По версии следствия, несовершеннолетний 08 января 2020 года, не желая идти на занятия после каникул, решил сжечь здание школы, в которой обучался.

С этой целью он выставил стекло из оконного проема в кабинете директора (учительской), пролез через образовавшийся оконный проём в кабинет, где отключил от сети питания компьютер и провода видеонаблюдения. После чего прошел в кабинет географии, где имеющимися при себе спичками поджег географические карты, висевшие на стенах. Убедившись, что огонь стал распространяться, злоумышленник покинул школу.

В результате действий обвиняемого было полностью уничтожено здание школы и находящееся в ней имущество на общую сумму свыше 2,3 млн. рублей.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме, частично возместил ущерб.

Уголовное дело рассмотрит по существу Купинский районный суд.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

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