Когда можно подавать документы на налоговый вычет в 2020 году?

Если в этом году налогоплательщики оплачивали НДФЛ с заработных плат и прочих источников прибыли, то они могут подать бланки декларации после тридцатого апреля и не понесут за это никаких штрафных санкций.

Право получать налоговые льготы у наших соотечественников возникает сразу после того, как они получают в собственность недвижимость

Когда можно подавать документы на налоговый вычет

Довольно часто наши соотечественники не могут разобраться с тем, как правильно подавать документы для получение возврата по налогам и вычетам. Многие предполагают, что пакет документов необходимо подавать до тридцатого апреля, однако это ложная информация. Попробуем более подробно разобрать, почему фигурирует именно данная дата и когда нужно подавать документацию, в нашем сегодняшнем материале.

Право получать налоговые льготы у наших соотечественников возникает сразу после того, как они получают в собственность недвижимость. Подать документы на вычет они могут абсолютно в любой момент и не важно, подходит ли к завершению финансовый год. Однако крайне необходимо разобраться, в чем разница между возвратом и налоговым вычетом.

Размер имущественного вычета в 2020 году

За время существования имущественного вычета его максимальные суммы менялись несколько раз. Самые последние изменения происходили двенадцать и шесть лет назад. На сегодняшний день максимальный размер по данной категории вычетов будет зависеть от того, к какому году относят возникновение права на вычет по конкретным объектам. При этом факт оформления договора покупки или проведения оплаты по нему не приводят к возникновению такого права. А вот тип договора и право на вычет может возникнуть в момент подписания акта или в год, когда оформлялось право собственности на определенную недвижимость.

К примеру, если право на вычет появилось с 2008 по 2014 гг., то вычет может быть максимум два миллиона в национальной валюте на объекты. При этом вычет по ипотечным процентам не ограничивается.

Если право на вычет появилось после 2017 г., то он ограничивается двумя миллионами рублей на одного гражданина. Касательно ипотечных процентов, вычет могут не ограничивать, если кредит получали до 2014 г., и могут ограничить суммой в три миллиона рублей, если его оформляли менее чем шесть лет назад.

До какого срока нужно успеть подать декларацию 3-НДФЛ

Если в этом году налогоплательщики оплачивали НДФЛ с заработных плат и прочих источников прибыли, то они могут подать бланки декларации после тридцатого апреля и не понесут за это никаких штрафных санкций. Однако в данном случае нужно говорить лишь о предоставлении налогового вычета. Касательно предоставления формы 3-НДФЛ, нет никаких сроков, которые бы ограничивали возможности ее подачи или приводили к истечению сроков давности для получения налоговых компенсаций.

Согласно отечественному законодательству, существуют определенные сроки по подаче деклараций 3-НДФЛ в текущем году для получения налогового вычета и уплаты налога на доходы физических лиц. Также налогоплательщики должны понимать об ответственности за отклонение от временных рамок по отправке деклараций на рассмотрение в налоговые органы. При этом существуют отсрочки по подаче данного бланка.

Когда лучше подать декларацию на возврат подоходного налога с покупки квартиры

Дело в том, что подавать данную декларацию для налогового вычета нужно в этом году. Действительно, нашим соотечественникам нужно отчитываться за доходы этого года, и последний день, когда это можно было сделать, был тридцатого апреля. В случае, если этот день выпадает на выходной, то дедлайн переносится на следующий рабочий день. В текущем году тридцатое апреля было в понедельник, поэтому ни о каком переносе не может быть и речи.

Во время налогообложения в этом году нужно учитывать тот факт, что максимальный размер вычета будут отсчитывать от двух миллионов в национальной валюте. Однако отныне данные ограничения применяются не к объекту недвижимости, а к субъекту. Поэтому россияне могут претендовать не на вычет тринадцати процентов от стоимости недвижимости, на данный показатель от двух миллионов рублей.

Источник: Пронедра