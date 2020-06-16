Вкусный и полезный домашний лимонад с мятой и лимоном

Данный лимонад не только освежает и утоляет жажду в летний зной, но и укрепляет иммунитет.

Стоит отметить, что данный лимонад можно сделать более кислым по вкусу

Ингредиенты для домашнего лимонада и подготовка продуктов

Для приготовления полезного и вкусного лимонада с лимоном и мятой понадобится:

3 литра чистой воды без газа;

2 лимона среднего размера;

1 пучок мяты;

200 грамм сахара.

Первым делом необходимо помыть лимоны. Стоит отметить, что данный лимонад можно сделать более кислым по вкусу, выбрав количество лимонов в пропорциях: 1 лимон на 1 литр воды. Если необходимо, чтобы напиток получился более сладким, то количество ингредиентов используется, как сказано выше. Мяту также необходимо промыть, используя дуршлаг, такой способ позволит тщательнее промыть каждый листик.

Далее следует снять цедру с лимона, удобнее всего будет воспользоваться овощечисткой, так как данный вариант позволяет не захватывать белую кожуру, которая придает горечь. При отсутствии такой утвари можно воспользоваться кухонным ножом, но он должен быть остро заточен. В отдельную посуду необходимо выдавить сок очищенного лимона, рекомендуется разрезать цитрус пополам для большего результата. Выжатые половинки лимона необходимо разрезать еще на несколько кусочков, их смешать с цедрой. Оставшуюся от лимона белую кожуру в напиток добавлять не стоит, так как напиток получится горьким.

В кастрюлю необходимо налить 3 литра чистой воды и довести до кипения. В кипяток добавить необходимое количество сахара. Стоит отметить, что вместо сахара можно использовать заменитель или мед, в случае, если следует снизить калорийность напитка. Далее, в кипящую воду добавляется мякоть лимона вместе с цедрой, и мята.

Проваривать ингредиенты стоит не более 1-2 минут, после этого кастрюлю необходимо снять с огня, и дать напитку немного остыть. Далее необходимо процедить напиток, отжимая ингредиенты через дуршлаг. Можно использовать и сито, но в этом случае мякоть лимона, в которой содержится полезный пектин, не попадет в напиток. После данной процедуры в напиток необходимо добавить ранее подготовленный сок лимона, предварительно удалив из него косточки. Готовый лимонад можно подавать холодным, либо с добавлением кусочков льда и веточек мяты.

Источник: Пронедра