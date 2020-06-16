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Рекомендации для пошива вещей из органзы

15:15 16.06.2020
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Шить из высокопрочной, упругой и вместе с тем жесткой органзы сложнее, чем из многих других видов ткани.

Воздушная материя требует соблюдения целого ряда правил.

Подготовка к шитью

Определившись с тем, что именно вы хотите сшить, приступайте к раскрою, учитывая следующие рекомендации:

  1. Для придания материалу большей жесткости и ровности (при раскладке выкройки), его нужно прогладить. Выставляйте на утюге среднюю или низкую температуру;
  2. На гладких поверхностях органза станет скользить. При раскладке полотна, используйте в качестве подкладки другой не скользящий материал.

Края органзы сильно осыпаются. Поэтому необходимо делать припуски, величиной до двух-трех см. После стачивания их можно будет подрезать.

Рекомендации по пошиву

При непосредственном пошиве подушек или, например, штор, рекомендуем учитывать наши советы:

  • Края материала можно оплавлять, используя разогретый клеевой пистолет (уберите клеевой стержень), прибор для выжигания или обычный паяльник. Края будут острыми – если в дальнейшем они станут контактировать с кожей, выберите иной вид обработки;
  • Края можно обрабатывать московским или роликовым швом. Края юбок можно подворачивать и использовать строчку «плотный зигзаг», после, вплотную к ней, подрезать материал;
  • Для пошива стоит пользоваться максимально тонкими нитями и иголками. Все необходимые материалы и инструменты, в том числе сами ткани, можно заказать на сайте Текстиль Контакт. Выбор устроит как любителей, так и профессиональных швей;
  • Величина стежка машины не должна быть более 2 мм.;
  • Для сохранения легкости модели с молнией-застежкой, делайте ширину тесьмы несущественной;
  • Если шьется одежда, то фасон ее не должен быть свободным — облегающим. В противном случае на швы будут приходиться высокие нагрузки, они могут попросту разойтись. Для укрепления плечевых швов можно использовать атласную ленточку того же цвета. Настрачивайте на ленточку припуски шва.

Швы вещей будут просвечиваться, поэтому делать их рекомендуется максимально качественными (лучше всего, с застрочкой припусков внутрь). Прозрачная материя позволяет создавать одежду, которую можно носить с двух сторон.

Что сшить из органзы?

Использовать органзу можно для пошива панно и объемных картин, абажуров и упаковочных мешочков, покрывал и чехлов, подушек и штор. Одежда из красочного материала будет смотреться нарядно и празднично.

Это отличный выбор, например, для изготовления восточных костюмов. Главное, не забывать о свойственной полотну колкости и жесткости. Для создания повседневных вещей органза не подходит.

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