Можно ли медработнику переквалифицироваться дистанционно?

Медработники имеют право пройти курсы профессиональной переподготовки без отрыва от работы — такой порядок предусмотрен законодательством РФ. Удаленный формат обучения позволяет врачу не прерывать практику в больнице на время занятий. Это также снижает нагрузку на коллег — им не приходится брать дополнительных пациентов.

Регламенты

В Приказе Минздрава №66н указано, что врачу обязательно проходить курсы профессиональной переподготовки, если он планирует сменить специализацию. Обучение можно пройти:

с полным или частичным отрывом от работы;

по программе, разработанной индивидуально.

Работодатель определяет форму обучения совместно с учебным центром. В ООО «РостБизнесКонсалт» слушатели могут изучать теоретические дисциплины курса через интернет.

Преимущества онлайн-обучения

Выбрав занятия в дистанционном формате, вы сможете:

Сэкономить — отправив на курсы в ООО «РБК» сразу трех и более работников, медучреждения получают скидку. Кроме того, очные курсы дороже. Поступить на базе диплома о медицинском образовании — специалисту не нужно сдавать вступительные экзамены, что экономит время. Изучить материал в сокращенные сроки — в программе переподготовки для медработников только профильные дисциплины.

Особенности подготовки

Оплатив услуги, вы получите логин и пароль к личному кабинету с учебно-методическим комплексом. Материалы курса доступны круглосуточно, но занятия не должны длиться более 8 часов в день.

Теоретические дисциплины можно изучать по гибкому расписанию. По направлениям, для которых необходимо освоение практических навыков, специалисты ООО «РБК» проводят очное обучение.

Изучив материалы курса, слушатели проходят итоговую проверку знаний. По результатам вы получите диплом установленного образца, который принимают в медучреждениях по всей России.

Отправляя заявку в ООО «РБК», слушатели могут:

начать обучение без набора группы;

заказать персональную программу подготовки;

получить баллы НМО по некоторым специальностям.

Как поступить на курсы?

ООО «РостБизнесКонсалт» предлагает свыше 100 образовательных программ для медработников. Для зачисления достаточно сканов паспорта, диплома и удостоверения о прохождении ординатуры или интернатуры. Документы отправьте менеджеру по электронной почте.

Заходите на сайт https://rostbk.com, чтобы узнать больше о дистанционном обучении врачей.