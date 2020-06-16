Фото дня: начал принимать пациентов первый мобильный COVID-госпиталь у Линевской больницы

Затраты на возведение мобильного госпиталя составили 50 млн рублей

19 мая на территории Новосибирской области в р.п.Линёво был открыт первый мобильный госпиталь в России. Напомним,»Курьер. Среда. Бердск» писал о запуске госпиталя.

Он был построен группой «Сибантрацит» для лечения пациентов c COVID-19 и передан в ведение Линёвской районной больницы. На его создание спонсоры потратили 50 миллионов рублей.

Мобильный госпиталь состоит из 10 лечебных палаток и рассчитан на 100 койко-мест. В палатке можно разместить от 6 до 8 человек. Реанимационное отделение госпиталя на 30 койко-мест оборудовано в одном из отделений Линёвской больницы.

Работают здесь местные врачи. Мобильный госпиталь оснащён высококачественным оборудованием: транспортируемые рентгеновские и УЗИ аппараты, дефибрилляторы, электрокардиографы, аппараты ИВЛ.

По словам жителей р.п.Линёво в госпитале находится около 15 человек.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» главврач Искитимской ЦГБ Алексей Кайгородов, была произведена отправка нескольких инфицированных COVID-19 в мобильный госпиталь в Линёво из сёл.

— Врачи отправляли туда одного или двух наблюдающихся на дому пациентов пенсионного возраста. В связи с невозможностью установить специальное приложение «112» на кнопочный телефон, они были отправлены в мобильный госпиталь при полном их согласии, — сообщил Алексей Алексеевич 16 июня.

Главврач «Линевской РБ» Оксана Смирнова не ответила на устный запрос о количестве пребывавших в госпитале. Она посоветовала обратиться с письменным запросом в Минздрав Новосибирской области.

— Такую информацию мы не распространяем. Особенно сотрудникам СМИ. У нас есть пресс-служба Минздрава обращайтесь к ним,- сказала Оксана Григорьевна 8 июня.

Нами был отправлен официальный запрос в Министерство здравоохранения Новосибирской области 8 июня. Ответа так и не поступило. Согласно сроку предоставление информации по запросу от СМИ должно быть предоставлено в течение 7 дней.

Повторный запрос был отправлен 16 июня. Ждём ответ.