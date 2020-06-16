Сократить новогодние праздники в 2021 году за «отдых» в апреле предложили в парламенте России

Андрей Кутепов выступил с инициативой сократить новогодние каникулы в 2021

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов выступил с инициативой сократить новогодние каникулы в 2021 году для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии COVID-19.

«Сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.

Соответствующий законопроект Кутепов направил на отзыв в Минтруд.



Парламентарий напомнил, что с конца марта многих сотрудников перевели на неполный рабочий день или на другой свободный график, однако работодатели по-прежнему были обязаны выплачивать им зарплату, даже «при отсутствии выполнения трудовой функции или частичном выполнении». При этом некоторые предприятия и организации не возобновили работу и после майских праздников, так как снятие режима ограничений, введенных из-за COVID-19, во всех регионах проходит по-разному.В то же время режим нерабочих дней не учитывается как отпуск, поэтому руководитель не может отказать сотрудникам в очередном оплачиваемом отпуске.Сенатор отметил, что, согласно производственному календарю, в 2020 году россияне должны были работать всего 247 дней, а отдыхать — 118 (включая все выходные и праздники). По факту из-за коронавируса, а также с учетом 1 июля, когда пройдет голосование по поправкам в Конституцию, и дня проведения Парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (24 июня) выходных будет 120, а дополнительных нерабочих — 27.«Таким образом, уже за первые шесть месяцев года количество рабочих дней составит 218 против 147 нерабочих. Количество нерабочих дней в 2020 году больше на 20%», — подытожил Кутепов.Из-за распространения коронавируса и неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки ранее Владимир Путин установил нерабочие дни с сохранением зарплаты с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Позже он продлил этот режим до 30 апреля. Также выходными были объявлены 6-8 мая.

Источник: РИА Новости