16.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Швабра с грязной тряпкой у витрины-холодильника: магазин «Мясо халяль» проверила прокуратура Бердска

21:38 16.06.2020, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
4 3

Для проверки привлекли Роспотребнадзор и мэрию. За отсутствие дезсредств, грязный халат продавца и другие нарушения владельцу грозит штраф до 150 тыс. рублей.

Швабра с грязной тряпкой у витрины холодильника: магазин «Мясо халяль» проверила прокуратура Бердска
Все помещения в магазине, в том числе и подсобные, моют одной тряпкой
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Швабра с грязной тряпкой у витрины холодильника: магазин «Мясо халяль» проверила прокуратура Бердска

Продлят ли самоизоляцию: Что изменилось с 30 марта и что ждать после 30 июня 2020 в Новосибирске и БердскеПо несколько дней ждут теста на COVID-19 пациенты с подозрением на коронавирус в пульмонологии ЦГБ Бердска. История из первых устЕщё 1578 новостей

Проверила 16 июня магазин «Мясо халяль» на ул. Первомайской, 12, на соблюдение мер по предотвращению распространения коронавируса прокуратура с привлечением Роспотребнадзора и мэрии Бердска.

По словам помощника прокурора Дмитрия Красноухова, проводится проверка в соответствие с санитарно-эпидемиологическим законодательством при реализации товара, в том числе мясной продукции в магазине «Мясо халяль».

— Данная проверка проводится в рамках поручения прокуратуры Новосибирской области, а также в связи с поступлением информации в прокуратуру города Бердска, — рассказал Дмитрий Иванович.

Способы поступления информации различные, ее черпают из СМИ, других источников, в том числе в прокуратуру поступает информация из контролирующих органов о необходимости провести там или в другом месте проверку. Данная информация обобщается, после чего принимается решение о проведении определенных поверок, подчеркнул Дмитрий Красноухов.

Первое, что бросилось в глаза проверяющим, так это грязный халат продавца и отсутствие колпака на его голове. Уборочный материал, ведро со шваброй и тряпкой, находился рядом с витриной-холодильником, в котором хранятся мясные продукты.

Главный специалист-эксперт Роспотребнадзора Полина Васильева сразу выявила несколько нарушений. Уборочный материал предоставлен только одной тряпкой и шваброй. Получается, что все помещения моются из одного ведра и одной тряпкой. В наличии был минимальный запас перчаток — три пары на продавца, а это очень мало. График уборок не представлен. Значит, уборка помещений с применением дезсредств н проводится каждые два часа.

Полина Васильева проинспектировала подсобные помещения и нашла еще ряд грубых нарушений.

Проверили «Мясо халяль»
Автор видео Галина Панчева

Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства: не проводятся уборки каждые два часа, грязная одежда у продавца и отсутствие колпака, нет дезсредств, а также инструкции по их разведению, продавец не представил промаркированный уборочный

материал, нет журнала термометрии, и тому подобное, отметила Полина Васильева. За данные нарушения будет составлен протокол по статье 6.3 части 2, подразумевающей штраф от 50 до 150 тыс. рублей.

Подписать составленные протоколы о выявленных нарушениях пригласили в качестве свидетелей двух бердчанок. Пока главный специалист-эксперт составляла протокол, одна из них указала на витрину-холодильник и сказала, что свежее мясо не должно храниться в одном месте с мясными изделиями.

-Холодильник, посмотрите, какой грязный, и морозит ли он вообще? — вопрошала бердчанка.

По результатам проверки Роспотребнадзор подаст справку в прокуратуру Бердска о выявленных нарушениях в ходе проверки, после чего примут меры прокурорского реагирования.

Мнение читателей
0
3
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Где вы покупаете мясо?

Николай, 16 июня 2020 18:01
Многократно покупал в этом магазине мясо и готовый шашлык... Последний раз покупал там шашлык 14.06... И БУДУ ВПРЕДЬ ПОКУПАТЬ!!... Мясо отличное, а шашлык просто всегда превосходный. Всегда приветливый и радушный продавец... Мне неважно какие там фиктивные графики уборки и количество тряпок предоставляют другие магазины, но здесь нет никогда не залежавшегося продукта, ни не приятного запаха. Больше чем уверен, и жалоб на качество продукта никогда ни от кого не-бы-ло... ОТСТАНЬТЕ ОТ БЕДНЫХ КОММЕРСАНТОВ!!!
Ольга, 16 июня 2020 19:58
Не отстаньте, а почаще проверяйте всех без разбору. Мне вот совсем не приятно, когда моют одной тряпкой полы, унитаз и весы с прилавком.
Гость, 16 июня 2020 18:59
Поддержка малого бизнеса...>:o
Аноним, 16 июня 2020 22:37
Мне вот всегда было удивительно - кто там еще покупает! Все грязное вечно! Честно пыталась там купить несколько, но увы! не смотря на навязчивый сервис

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПродлят ли самоизоляцию: Что изменилось с 30 марта и что ждать после 30 июня 2020 в Новосибирске и Бердске 1
23:00 16-06-2020
Продлят ли самоизоляцию: Что изменилось с 30 марта и что ждать после 30 июня 2020 в Новосибирске и Бердске
БердскВырвали с корнем скульптуру матери и младенца в горпарке Бердска. Деревянная мама на земле обездоленно обнимает дитя 3
22:55 16-06-2020
Вырвали с корнем скульптуру матери и младенца в горпарке Бердска. Деревянная мама на земле обездоленно обнимает дитя
БердскЛишь один знак Зодиака астрологи считают самым мудрым и именно его невозможно никому обмануть. Ты и есть этот знак? 142
22:55 16-06-2020
Лишь один знак Зодиака астрологи считают самым мудрым и именно его невозможно никому обмануть. Ты и есть этот знак?
БердскПочему вы не получили пособие в 36 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет в Бердске. 3 возможные причины 193
22:45 16-06-2020
Почему вы не получили пособие в 36 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет в Бердске. 3 возможные причины
Волшебное солнечное затмение 21 июня 2020 года запустит новую жизненную программу
22:25 16-06-2020
Волшебное солнечное затмение 21 июня 2020 года запустит новую жизненную программу
Захватил монастырь опальный отец Сергий и выставил казачьи патрули на Урале 3
22:14 16-06-2020
Захватил монастырь опальный отец Сергий и выставил казачьи патрули на Урале
БердскПо несколько дней ждут теста на COVID-19 пациенты с подозрением на коронавирус в пульмонологии ЦГБ Бердска. История из первых уст 9
22:10 16-06-2020
По несколько дней ждут теста на COVID-19 пациенты с подозрением на коронавирус в пульмонологии ЦГБ Бердска. История из первых уст
Что высаживать с 11 по 20 июня 2020 по лунному календарю: удачные и неудачные дни работ на даче и огороде 18
22:10 16-06-2020
Что высаживать с 11 по 20 июня 2020 по лунному календарю: удачные и неудачные дни работ на даче и огороде
Перевернулась фура с пивными кегами в Татрстане. Будет Октоберфест в соседних деревнях?
22:01 16-06-2020
Перевернулась фура с пивными кегами в Татрстане. Будет Октоберфест в соседних деревнях?
БердскИзъяли у пьющей матери и поместили в реанимацию с истощением и диабетом 7-летнюю девочку из Искитима 4
21:50 16-06-2020
Изъяли у пьющей матери и поместили в реанимацию с истощением и диабетом 7-летнюю девочку из Искитима