Швабра с грязной тряпкой у витрины-холодильника: магазин «Мясо халяль» проверила прокуратура Бердска

Для проверки привлекли Роспотребнадзор и мэрию. За отсутствие дезсредств, грязный халат продавца и другие нарушения владельцу грозит штраф до 150 тыс. рублей.

Все помещения в магазине, в том числе и подсобные, моют одной тряпкой

Проверила 16 июня магазин «Мясо халяль» на ул. Первомайской, 12, на соблюдение мер по предотвращению распространения коронавируса прокуратура с привлечением Роспотребнадзора и мэрии Бердска.

По словам помощника прокурора Дмитрия Красноухова, проводится проверка в соответствие с санитарно-эпидемиологическим законодательством при реализации товара, в том числе мясной продукции в магазине «Мясо халяль».

— Данная проверка проводится в рамках поручения прокуратуры Новосибирской области, а также в связи с поступлением информации в прокуратуру города Бердска, — рассказал Дмитрий Иванович.

Способы поступления информации различные, ее черпают из СМИ, других источников, в том числе в прокуратуру поступает информация из контролирующих органов о необходимости провести там или в другом месте проверку. Данная информация обобщается, после чего принимается решение о проведении определенных поверок, подчеркнул Дмитрий Красноухов.

Первое, что бросилось в глаза проверяющим, так это грязный халат продавца и отсутствие колпака на его голове. Уборочный материал, ведро со шваброй и тряпкой, находился рядом с витриной-холодильником, в котором хранятся мясные продукты.

Главный специалист-эксперт Роспотребнадзора Полина Васильева сразу выявила несколько нарушений. Уборочный материал предоставлен только одной тряпкой и шваброй. Получается, что все помещения моются из одного ведра и одной тряпкой. В наличии был минимальный запас перчаток — три пары на продавца, а это очень мало. График уборок не представлен. Значит, уборка помещений с применением дезсредств н проводится каждые два часа.

Полина Васильева проинспектировала подсобные помещения и нашла еще ряд грубых нарушений.

Проверили «Мясо халяль»

Автор видео Галина Панчева



Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства: не проводятся уборки каждые два часа, грязная одежда у продавца и отсутствие колпака, нет дезсредств, а также инструкции по их разведению, продавец не представил промаркированный уборочный



материал, нет журнала термометрии, и тому подобное, отметила Полина Васильева. За данные нарушения будет составлен протокол по статье 6.3 части 2, подразумевающей штраф от 50 до 150 тыс. рублей.

Подписать составленные протоколы о выявленных нарушениях пригласили в качестве свидетелей двух бердчанок. Пока главный специалист-эксперт составляла протокол, одна из них указала на витрину-холодильник и сказала, что свежее мясо не должно храниться в одном месте с мясными изделиями.

-Холодильник, посмотрите, какой грязный, и морозит ли он вообще? — вопрошала бердчанка.

По результатам проверки Роспотребнадзор подаст справку в прокуратуру Бердска о выявленных нарушениях в ходе проверки, после чего примут меры прокурорского реагирования.