Швабра с грязной тряпкой у витрины-холодильника: магазин «Мясо халяль» проверила прокуратура Бердска

Проверила 16 июня магазин «Мясо халяль» на ул. Первомайской, 12, на соблюдение мер по предотвращению распространения коронавируса прокуратура с привлечением Роспотребнадзора и мэрии Бердска.
По словам помощника прокурора Дмитрия Красноухова, проводится проверка в соответствие с санитарно-эпидемиологическим законодательством при реализации товара, в том числе мясной продукции в магазине «Мясо халяль».
— Данная проверка проводится в рамках поручения прокуратуры Новосибирской области, а также в связи с поступлением информации в прокуратуру города Бердска, — рассказал Дмитрий Иванович.
Способы поступления информации различные, ее черпают из СМИ, других источников, в том числе в прокуратуру поступает информация из контролирующих органов о необходимости провести там или в другом месте проверку. Данная информация обобщается, после чего принимается решение о проведении определенных поверок, подчеркнул Дмитрий Красноухов.
Первое, что бросилось в глаза проверяющим, так это грязный халат продавца и отсутствие колпака на его голове. Уборочный материал, ведро со шваброй и тряпкой, находился рядом с витриной-холодильником, в котором хранятся мясные продукты.
Главный специалист-эксперт Роспотребнадзора Полина Васильева сразу выявила несколько нарушений. Уборочный материал предоставлен только одной тряпкой и шваброй. Получается, что все помещения моются из одного ведра и одной тряпкой. В наличии был минимальный запас перчаток — три пары на продавца, а это очень мало. График уборок не представлен. Значит, уборка помещений с применением дезсредств н проводится каждые два часа.
Полина Васильева проинспектировала подсобные помещения и нашла еще ряд грубых нарушений.
Проверили «Мясо халяль»
Автор видео Галина Панчева
Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства: не проводятся уборки каждые два часа, грязная одежда у продавца и отсутствие колпака, нет дезсредств, а также инструкции по их разведению, продавец не представил промаркированный уборочный
Подписать составленные протоколы о выявленных нарушениях пригласили в качестве свидетелей двух бердчанок. Пока главный специалист-эксперт составляла протокол, одна из них указала на витрину-холодильник и сказала, что свежее мясо не должно храниться в одном месте с мясными изделиями.
-Холодильник, посмотрите, какой грязный, и морозит ли он вообще? — вопрошала бердчанка.
По результатам проверки Роспотребнадзор подаст справку в прокуратуру Бердска о выявленных нарушениях в ходе проверки, после чего примут меры прокурорского реагирования.