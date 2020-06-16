«Ненавижу тебя! Уйди с дороги! Отпусти меня!»: видео ссоры расчленителя Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко опубликовано в сети. Смотри ссору

Сделана она была самим обвиняемым на мобильный телефон и содержится в материалах дела. Впервые публикуются видеокадры, в которых защита, похоже, надеется увидеть некое смягчающее обстоятельство.

Видео «раскрывает весь характер взаимоотношений» между Соколовым и аспиранткой Анастасией Ещенко, в жутком убийстве которой он обвиняется

Сегодня у входа в Санкт-Петербургский городской суд защита историка Олега Соколова вновь заявила о намерении представить в качестве доказательства своей позиции видеозапись ссоры с Анастасией Ещенко. Сделана она была самим обвиняемым на мобильный телефон и содержится в материалах дела. «Мойка78» впервые публикует видеокадры, в которых защита, похоже, надеется увидеть некое смягчающее обстоятельство.

СМИ уже не раз упоминали о существовании этой записи, излагая ее содержание исключительно устами защиты, по словам которой видео «раскрывает весь характер взаимоотношений» между Соколовым и аспиранткой Анастасией Ещенко, в жутком убийстве которой он обвиняется.

Вряд ли ролик длительностью менее минуты на это способен. Зато лучше всяких слов дает понять, что никаких «влюбленных», как преподносила до сегодняшнего дня защита историка и аспирантку, по меньшей мере к дню убийства последней, похоже, уже не было. Была очень молодая женщина и опостылевший ей старик.

Запись фиксирует финал ссоры. Зритель может лишь предполагать, что произошло до того момента, как Соколов (а по версии следствия и судя по голосу это именно он) достал мобильник и начал снимать девушку, которая была явно доведена до мощной истерики.

«Ненавижу тебя! Уйди с дороги! Отпусти меня!»

,— кричит со слезами Анастасия, то и дело срываясь на табуированную лексику, которую мы вынуждены опустить.

«Не уйду с дороги», — звучит в ответ. Девушка устало вздыхает.

«Уйди… Я тебя не люблю больше»

,— говорит она тихо.

«Я понял. Я это понял», — отвечает ей снимающий.

После этого Анастасия пытается выйти из комнаты в коридор мимо преграждающего ей путь Соколова, но получает сильный толчок, от которого влетает обратно в комнату, едва удержавшись на ногах.

«За что ты меня бьешь? Кто тебе дал право меня бить?! Кто?!»

,— кричит, рыдая, девушка и выбивает ударом ладони из рук снимающего мобильник.

Пока владелец его достает, Анастасия выскакивает в коридор, бросая по пути, что ее телефон Соколов «еще сильнее швырнул», а затем бежит вниз по парадной лестнице, крича ругательства. Снимающий не кричит проклятия вслед, что было бы понятно и естественно, не бросается за девушко, а просто с маниакальным упорством продолжает снимать. Позже в суде при избрании меры пресечения Соколов заявит, что Ещенко бросилась на него с ножом.

Как хорошо видно на записи, с собой у Анастасии, одетой в легкую домашнюю одежду, был только мобильный телефон, что лишний раз доказывает ее пребывание в сильнейшем стрессе. Ведь на календаре, напомним, была уже ночь на 8 ноября и ощутимый минус на столбике уличного термометра. Похоже, именно за верхней одеждой и вернулась в квартиру Соколова аспирантка, что в итоге и стоило ей жизни.



Хорошо знавшие Анастасию люди вспоминали после ее убийства, что при своей женственности, спокойном нраве и интеллигентности молодая девушка была, что называется, со стержнем.

«Она очень сильно и очень чисто любила Соколова. Поддерживала во всём, защищала, когда его обижали, и лечила, когда он болел. Скакала по камням на коне, потому что он сказал. Она так летала и так лучилась, что верилось в то же самое со стороны Соколова. Я читаю, как его оправдывают сейчас – и в людей вообще перестаю верить. Если Настя назвала кого-то ублюдком — это не бытовое, это идейное»

,— вспоминала вскоре после задержания историка подруга Анастасии Ещенко Евгения, опубликовавшая в соцсети свою переписку с ней.

Напомним, согласно материалам дела поводом для ссоры стал якобы высказанный Соколовым запрет сожительнице идти на день рождения к бывшему однокурснику. Защита, выдвигавшая в разное время различные версии, заявляла, в частности, что скандал возник из-за ревности самой аспирантки, объектом которой были дети Соколова.

Можно лишь догадываться, зачем вообще пожилой человек вооружается мобильником и фиксирует бранящуюся матом отнюдь не чужую ему женщину, а не успокаивает ее, что более естественно для взрослого мужчины, тем более якобы испытывающего нежные чувства. Ведь обычно так поступают с теми, кому хотят насолить.

Впрочем, разбираться в мотивах видеосъемки, а равно и самих обстоятельств дела будет суд и только он. Сам Олег Соколов, напомним, сегодня после речи государственного обвинителя не стал признавать вину, отказался от своих защитников и заявил, что причиной случившегося «косвенно послужили сторонники некоего Понасенкова». Похоже, защитной версией Олег Соколов пропитался основательно. Ведь сегодня уже и он сам называет ужаснувшее миллионы людей, причем не только в России, кровавое преступление, просто «трагедией».

Источник: moika78.ru