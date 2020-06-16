Трудовая книжка онлайн или бумажная: до 30 июня работники должны выбрать формат и уведомить об этом начальника

У граждан, которые впервые устроятся на работу с 2021 года, сведения о периодах работы будут вестись только в электронном виде.

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Напомним, что до конца декабря 2020 года гражданину нужно будет подать заявление работодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной версии. О праве сделать такой выбор работодатели обязаны будут уведомить в письменной форме каждого работника до 30 июня 2020 года включительно. Тем, кто выберет электронный формат, бумажную трудовую книжку с записью о подаче соответствующего заявления работодатель обязан выдать на руки. Ее необходимо сохранять, поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В электронной версии фиксируются данные, начиная с 2020 года.

У граждан, которые впервые устроятся на работу с 2021 года, сведения о периодах работы будут вестись только в электронном виде.

Также напоминаем, что с 1 апреля 2020 года за работодателями закреплена обязанность предоставлять в ПФР сведения по форме СЗВ-ТД о приеме и увольнении сотрудников в течение следующего рабочего дня после дня издания соответствующего приказа или распоряжения. Это необходимо для более оперативного назначения органами занятости населения пособий гражданам, потерявшим работу, а также дополнительных выплат им на несовершеннолетних детей.



Для других кадровых мероприятий (присвоение квалификации, перевод на другую должность и т.д.), а также при выборе работником способа ведения трудовой книжки срок отчетности не меняется — не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным. Если никаких кадровых мероприятий у работодателя не происходило, отчетность представлять не нужно.

В Личном кабинете гражданина на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/#services-f появился новый раздел в котором можно заказать справку о трудовой деятельности в режиме он-лайн. В ней отражаются сведения с 01 января 2020 года, внесенные работодателем с в электронную трудовую книжку. Раздел будет пополняться по мере того, как в Пенсионный фонд будут поступать сведения о поданном работником заявлении о ведении трудовой книжки в бумажном виде или электронном, а также если у работника проходили кадровые мероприятия (например, прием, перевод, увольнение).

При необходимости сведения из электронной трудовой книжки можно получить в виде бумажной выписки у работодателя, в отделении ПФР или МФЦ.

Услуга предоставляется без привязки к месту жительства или работы.

На сегодняшний день свыше 55,7 тысяч жителей региона решили формировать сведения о трудовой деятельности в электронном виде.