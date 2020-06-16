16.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Трудовая книжка онлайн или бумажная: до 30 июня работники должны выбрать формат и уведомить об этом начальника

17:30 16.06.2020 Фото: pixabay.com
0

У граждан, которые впервые устроятся на работу с 2021 года, сведения о периодах работы будут вестись только в электронном виде.

Трудовая книжка онлайн или бумажная: до 30 июня работники должны выбрать формат и уведомить об этом начальника
В ПФР рассказали, как получить доплату к пенсии в размере 5700 рублей

Напомним, что до конца декабря 2020 года гражданину нужно будет подать заявление работодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной версии. О праве сделать такой выбор работодатели обязаны будут уведомить в письменной форме каждого работника до 30 июня 2020 года включительно. Тем, кто выберет электронный формат, бумажную трудовую книжку с записью о подаче соответствующего заявления работодатель обязан выдать на руки. Ее необходимо сохранять, поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В электронной версии фиксируются данные, начиная с 2020 года.

У граждан, которые впервые устроятся на работу с 2021 года, сведения о периодах работы будут вестись только в электронном виде.
Также напоминаем, что с 1 апреля 2020 года за работодателями закреплена обязанность предоставлять в ПФР сведения по форме СЗВ-ТД о приеме и увольнении сотрудников в течение следующего рабочего дня после дня издания соответствующего приказа или распоряжения. Это необходимо для более оперативного назначения органами занятости населения пособий гражданам, потерявшим работу, а также дополнительных выплат им на несовершеннолетних детей.

Для других кадровых мероприятий (присвоение квалификации, перевод на другую должность и т.д.), а также при выборе работником способа ведения трудовой книжки срок отчетности не меняется — не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным. Если никаких кадровых мероприятий у работодателя не происходило, отчетность представлять не нужно.

В Личном кабинете гражданина на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/#services-f появился новый раздел в котором можно заказать справку о трудовой деятельности в режиме он-лайн. В ней отражаются сведения с 01 января 2020 года, внесенные работодателем с в электронную трудовую книжку. Раздел будет пополняться по мере того, как в Пенсионный фонд будут поступать сведения о поданном работником заявлении о ведении трудовой книжки в бумажном виде или электронном, а также если у работника проходили кадровые мероприятия (например, прием, перевод, увольнение).

При необходимости сведения из электронной трудовой книжки можно получить в виде бумажной выписки у работодателя, в отделении ПФР или МФЦ. 
Услуга предоставляется без привязки к месту жительства или работы. 

На сегодняшний день свыше 55,7 тысяч жителей региона решили формировать сведения о трудовой деятельности в электронном виде.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какую книжку выберете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПродвигай свой бизнес: Бесплатно подайте хоть 1000 объявлений сайте «Курьер.Среда.Бердск» 2
19:06 16-06-2020
Продвигай свой бизнес: Бесплатно подайте хоть 1000 объявлений сайте «Курьер.Среда.Бердск»
Погибли четверо в перестрелке при конфликте из-за земельного участка в Ингушетии
19:04 16-06-2020
Погибли четверо в перестрелке при конфликте из-за земельного участка в Ингушетии
За страсть к туризму на 4,8 млн рублей оштрафовал на 60 тыс. рублей экс-главу "Новосибирскэнергосбыта" суд
18:52 16-06-2020
За страсть к туризму на 4,8 млн рублей оштрафовал на 60 тыс. рублей экс-главу
Хотите работать с 6.00? Сдвинуть начало рабочего дня предложили власти Москвы
18:45 16-06-2020
Хотите работать с 6.00? Сдвинуть начало рабочего дня предложили власти Москвы
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме 2
18:37 16-06-2020
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме
БердскЦена бензина не меняется неделями на АЗС Бердска
18:35 16-06-2020
Цена бензина не меняется неделями на АЗС Бердска
Узаконит работу на "удаленке" Госдума
18:27 16-06-2020
Узаконит работу на
Розыск: за убийство женщины на дачах ищет высокого Федяя полиция Нвосибирской области
18:22 16-06-2020
Розыск: за убийство женщины на дачах ищет высокого Федяя полиция Нвосибирской области
Как помогут IKEА и всем ТРК Бердска и Новосибирска, рассказал министр Семка
18:13 16-06-2020
Как помогут IKEА и всем ТРК Бердска и Новосибирска, рассказал министр Семка
Оплатит 60% расходов при переводе машин с бензина на газ правительство России
18:08 16-06-2020
Оплатит 60% расходов при переводе машин с бензина на газ правительство России