Вместо пней: За 1 млн 300 тыс. рублей высадят 431 трехметровую березу и липу в парке Бердска

Деревья будут высаживать в сентябре 2020 года. В парке также появятся вязы, рябины, ели, лиственницы.

431 дерево высадят в горпарке Бердска

Благоустраивают городской парк по программе «Комфортная городская среда» за 37 млн рублей. Самый сложный этап — выкорчевывание пней — позади. Вскрыли старый асфальт, устанавливаются бордюры. Укладывают летний водопровод, выводят колодцы. Следующий этап — монтаж лавочек и урн.

— В сентябре 2020 года будут высаживать деревья. Полутора- и трехметровые березы, липы, вяз, рябины, ели, лиственницы появятся в городском парке Бердска, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор парка Сергей Баранов 15 июня.

Высадят новые 431 дерево. Как рассказал замдиректора Городского центра культуры и досуга Антон Седов 16 июня на это потратят 1 млн 300 тыс. рублей.