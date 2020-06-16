Какие события ждут в День памяти и скорби 22 июня жителей Бердска? Смотрите план мероприятий онлайн

Зажечь свою свечу памяти можно на сайте http://деньпамяти.рф с 15 июня по 22 июня 2020 г., а также в социальных сетях.

Вечный огонь в Бердске горит только по праздникам

Приглашаем бердчан принять участие во Всероссийской акции «Свеча памяти. Онлайн» и Минута молчания.

Всероссийская акция «Свеча памяти» проходит в рамках Года памяти и славы, объявленного по указу Президента России Владимира Путина.

Ежегодно 22 июня в День памяти и скорби по всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память обо всех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, защищая нашу мирную жизнь. В этом году акция пройдет в новом формате – каждый россиянин сможет зажечь свечу в режиме онлайн.

Зажечь свою свечу памяти можно на сайте http://деньпамяти.рф с 15 июня по 22 июня 2020 г., а также в социальных сетях «Instagram» с 18 по 22 июня, «Вконтакте» и «Одноклассники» с 20 по 22 июня 2020 г. Участники акции могут присоединиться к ней через мобильное приложение или свой аккаунт в одной из перечисленной социальной сети, активировать электронную свечу памяти и увидеть на карте, как в День памяти и скорби граждане России хранят историческую память о трагических событиях 22 июня 1941 года.

Также в рамках акции 22 июня в 12:15 по московскому времени (в 16:15 по местному времени) объявляется всероссийская Минута молчания. Это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении Германии на СССР.

В это время по всей России прерывается вещание в эфире телевидения, радио, кабельных каналов, прекращают работать кассы в торговых центрах, останавливается общественный транспорт и личные автомобили, производство на предприятиях, в тех случаях, где это позволяет технологический цикл.