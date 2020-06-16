Оплатит 60% расходов при переводе машин с бензина на газ правительство России

Переход на использование газомоторного топлива (компримированный природный газ, КПГ) может быстро и значительно, на 60–65%, снизить затраты владельцев автомобилей

Субсидии правительства будут покрывать теперь не 30%, а 60% расходов физлиц и малого бизнеса по переводу автомобилей с бензина на газ. Это, по мнению министра энергетики Александра Новака, позволит им сэкономить ₽4–5 млрд.

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в качестве антикризисной меры увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо в два раза — с 30 до 60% от стоимости переоборудования. Еще 30% расходов выделит «Газпром» за счет маркетинговых программ своей «дочки» «Газпром газомоторное топливо» (основной поставщик газа для транспорта). Владельцам автомобиля останется заплатить лишь 10% стоимости перевода техники на газ.

Предложение министра содержится в его письме вице-премьеру от 17 апреля, с которым ознакомился РБК. В пресс-службе Минэнерго подтвердили инициативу Новака. Представитель Борисова сказал РБК, что правительство поддержало предложение министра.

Почему министр предложил увеличить долю субсидий

Переход на использование газомоторного топлива (компримированный природный газ, КПГ) может быстро и значительно, на 60–65%, снизить затраты владельцев автомобилей на бензин и дизель, пояснил Новак. В его письме речь идет про малый и средний бизнес, а также граждан, включая самозанятых, для которых эти расходы являются значимой и социально чувствительной статьей в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Правительство с 2020 по 2024 годы направит в развитие газомоторной отрасли 50 млрд руб., заявил в ноябре 2019 года замминистра энергетики Антон Инюцын. Ежегодно планируется выделять 3,5 млрд руб. на развитие газовых заправочных станций, а 700 млн руб. — на переоборудование автопарка. На первом этапе в программу вошли 27 регионов, где идет развитие инфраструктуры газозаправочных станций.

К увеличению стоимости программы предложение Новака не ведет. «При существующих ценах на моторное топливо и на установку газобаллонного оборудования единовременные бюджетные инвестиции в 0,7 млрд руб. [в год] в переоборудование техники на КПГ позволят малому и среднему бизнесу и гражданам — участникам программы в течение трех лет получить на топливе экономию в 4–5 млрд руб., снизить стоимость транспортных услуг и обеспечить работой по установке газобаллонного оборудования предприятия сервисной сферы», — указывает министр.

По данным на март 2020 года, в России было 484 заправки с газомоторным топливом, 329 из них принадлежат группе «Газпром». Объем реализации КПГ на заправках «Газпрома» в России в 2019 году вырос на 30%, до 779,3 млн куб. м. Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков лично курирует программу развития газомоторного топлива.

Насколько газ дешевле бензина для автомобилистов

На московских заправках средняя стоимость литра бензина АИ-95 на 15 июня составила 47,41 руб., дизельного топлива — 47,69 руб., следует из данных Московской топливной ассоциации. «В России средняя цена 1 куб. м природного газа составляет 16,73 руб. Это в три раза дешевле нефтяных видов топлива. Стоимость 1 км пути на газе обходится автовладельцам в 1 руб., на бензине — в 3 руб.», — следует из данных «Газпром газомоторное топливо». Расчет сделан для легкового автомобиля со средним расходом 7 л топлива (эквивалентен 7 куб. м газа) на 100 км.

Переоборудование одного автомобиля стоит от 80 тыс. до 150 тыс. руб., говорит заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. «Легковой автомобиль можно переоборудовать на газ за 30–100 тыс. руб. в зависимости от его класса и мощности, грузового — от 100 тыс. до 500 тыс. руб, микроавтобуса — 100–150 тыс. руб.», — отмечает эксперт. По его расчетам, до сих пор перевод автомобиля на газ окупал себя при пробеге 20 тыс. км, сейчас это будет рентабельно при пробеге от 10 тыс. до 15 тыс. км.

По оценке Новака, оперативный запуск программы по масштабному переводу техники после увеличения доли госсубсидий вдвое позволит перевести на КПГ до 10–12 тыс. автомобилей в 2020 году. Фролов считает, что без увеличения денежной части субсидии, но благодаря удвоению ее доли в стоимости переоборудования можно будет переводить на газ 2–14 тыс. автомобилей в год. Но это лишь малая часть — по итогам 2019 года в России было продано 1,759 млн новых машин, в 2020 году эксперты прогнозируют падение на 20–50%.

Кому выгодна эта услуга

Переоборудование автомобилей на газ особенно выгодно тем компаниям, которые активно используют топливо: таксопаркам, предприятиям, которые занимаются перевозками, магазинам, а также гражданам, которые активно ездят на дальние расстояния, включая дачников, утверждает Фролов.

Начальник управления развития бизнеса автолизинга «ВТБ Лизинг» Вячеслав Михайлов заметил интерес к газомоторной технике у своих клиентов. «Особенно ярко выражен экономический эффект от использования автомобилей на газомоторном топливе у компаний, чей парк имеет многокилометровый пробег. По совокупности факторов газомоторное топливо представляется наиболее перспективным заменителем бензина или дизельного топлива из-за более низкой себестоимости, а также более низкой по сравнению с другими видами топлива цены перехода на него», — пояснил он. Вдобавок автомобили на газе оказывают меньше негативного воздействия на экологию, чем бензиновые или дизельные.

Источник: РБК