Какие города отменили парад Победы, а какие нет? Список городов

Ранее президент Владимир Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты.

Пока вопрос о переносе решается

Власти 14 российских городов из-за сложной ситуации с коронавирусом отменили Парад Победы, который должен пройти 24 июня.

Парад не состоится в Пскове, Вологде, Ярославле, Орле, Курске, Белгороде, Перми, Пензе, Саранске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском, Иркутске и Якутске.

Член общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко заявил РИА Новости, что власти приняли разумное решение, поскольку здоровье граждан страны является главным приоритетом.



Он подчеркнул, что подчеркнул, что жители городов, где праздничные мероприятия не состоятся, в любом случае смогут посмотреть по телевизору наиболее зрелищный парад Победы на Красной площади, который станет «впечатляющей демонстрацией современного состояния и боевой мощи Вооруженных сил России».

Смотрите парад по ТВ

Ранее президент Владимир Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин попросил жителей столицы остаться дома в день парада, напомнив, что массовые мероприятия в городе пока запрещены.

Песков согласился с мэром и заявил, что парад удобнее будет посмотреть по телевизору, добавив, что организацией трансляции занимается огромная команда специалистов, и «это фактически шедевр каждый раз».

Источник: РИА Новости