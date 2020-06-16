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Смертельно опасную жару предсказали ученые в ближайшие 10 лет

17:33 16.06.2020 Фото: http://imagebunker.net/
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Ученые доказали, что волны тепла связаны с аномальными антициклонами над Северо-Восточной Азией, усиливающимися из-за глобального потепления.

Смертельно опасную жару предсказали ученые в ближайшие 10 лет
Ближайшие годы будут очень жаркими на земле

Китайские ученые определили причину периодов экстремальной жары, которые в последние годы возникают чаще, приводят к частым смертям и наносят ущерб сельскому хозяйству. Ученые доказали, что волны тепла связаны с аномальными антициклонами над Северо-Восточной Азией, усиливающимися из-за глобального потепления, пишет в журнале Environmental Research Letters, а перевела Лента.ру

Специалисты изучили рекордную жару 2018 года, которая продлилась в Китае 33 дня и стала причиной госпитализации более 71 тысячи человек из-за теплового удара. Они определили, что причиной экстремального погодного явления стала устойчивая атмосферная циркуляция в виде мощного антициклона — области высокого давления, отвечающей за высокие температуры и ясное, безоблачное небо.

Оказалось, что аномальный антициклон внес почти половину вклада в жару. Этот тип циркуляции стал возникать чаще в последние десятилетия с 1991 по 2017 год. Еще одним фактором стало увеличение средних температур из-за накопления парниковых газов в атмосфере Земли. Ученые предсказывают, что продолжающееся глобальное потепление приведет к еще более частому возникновению волн смертельно опасной жары в Северо-Восточной Азии в ближайшие десятилетия.

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