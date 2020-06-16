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Хотите работать с 6.00? Сдвинуть начало рабочего дня предложили власти Москвы

18:45 16.06.2020 Фото: Википедии
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По мнению заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, такое решение позволит обеспечить сохранение социальной дистанции в общественном транспорте.

Хотите работать с 6.00? Сдвинуть начало рабочего дня предложили власти Москвы
В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня на 6 утра

Московские власти предложили компаниям сдвинуть начало рабочего дня так, чтобы он начинался в более широком временном интервале — с 6–7 утра до полудня.

По мнению заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, такое решение позволит обеспечить сохранение социальной дистанции в общественном транспорте.

Ликсутов отметил, что если часть москвичей будет начинать рабочий день с 6–7 утра, как на многих предприятиях Германии и Канады, и до полудня вместо привычных 8–10 утра, то нагрузка на транспортную инфраструктуру заметно снизится и возможности социального дистанцирования существенно увеличатся.

Кроме того, заммэра сообщил, что в сентябре власти планируют снизить стоимость проезда на одной из линий метро вне утреннего часа пик. Если пилотный проект будет успешным и поможет перераспределить нагрузку, его могут перенести и на другие ветки метрополитена.

Также в Москве рассматривают различные сценарии развития транспортной системы после пандемии. Предполагается, что выбор в пользу перемещения пешком и на велосипедах позволит сохранить баланс для экологии, здоровья горожан и транспортной системы в целом, передает «Транспорт Москвы».

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