Стянул текилу и виски из магазина неизвестный в Бердске

Полицейские Бердска просят опознать похитителя дорогого алкоголя на кадрах видео.
Полицейские Бердска просят опознать похитителя дорогого алкоголя на кадрах видео.
Наглое похищение спиртного произошло в мае в одном из супермаркетов сети «Лента» на площади Горького. Неизвестный мужчина засунул в свой рюкзак две бутылки виски и бутылку текилы и, не рассчитываясь за дорогостоящее спиртное, вышел из зала супермаркета. Причем у похитителя, как видно по кадрам видеонаблюдения, явно был напарник кавказской внешности, который оставил тележку с данным спиртным в «условном» месте.
Как сообщила старший дознаватель отделения дознания бердского отдела МВД России Евгения Карпова, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 часть 1 УК РФ «Кража», ООО «Лента» причинён ущерб на сумму 6407 рублей.
За данное преступление разыскиваются мужчины:
- Кавказской внешности, на лице щетина чёрного цвета, волосы чёрные, на вид 25-35 лет, худощавого телосложения, среднего роста. Был одет в тёмно-серую футболку, чёрные брюки с надписью белого цвета.
- Европейской внешности, волосы русые, стрижка короткая, на вид 25-30 лет, среднего телосложения, среднего роста. Одет в кофту чёрно-серого цвета, белую футболку, камуфляжные брюки, на спине рюкзак чёрного цвета.
Тех, кто опознал мужчину на видео, просьба сообщить по телефонам: 3-11-75, 8913-378-5720 (старший дознаватель Карпова Е.Л.) или оставить сообщение в WhatsApp. Также вы можете оставить информацию в комментариях к тексту. Анонимность гарантируется.