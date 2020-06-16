Стянул текилу и виски из магазина неизвестный в Бердске
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Стянул текилу и виски из магазина неизвестный в Бердске

5:40:596/16/2020
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Полицейские Бердска просят опознать похитителя дорогого алкоголя на кадрах видео.

Наглое похищение спиртного произошло в мае в одном из супермаркетов сети «Лента» на площади Горького. Неизвестный мужчина засунул в свой рюкзак две бутылки виски и бутылку текилы и, не рассчитываясь за дорогостоящее спиртное, вышел из зала супермаркета. Причем у похитителя, как видно по кадрам видеонаблюдения, явно был напарник кавказской внешности, который оставил тележку с данным спиртным в «условном» месте.

Как сообщила старший дознаватель отделения дознания бердского отдела МВД России Евгения Карпова, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 часть 1 УК РФ «Кража», ООО «Лента» причинён ущерб на сумму 6407 рублей.

За данное преступление разыскиваются мужчины:

  • Кавказской внешности, на лице щетина чёрного цвета, волосы чёрные, на вид 25-35 лет, худощавого телосложения, среднего роста. Был одет в тёмно-серую футболку, чёрные брюки с надписью белого цвета.
  • Европейской внешности, волосы русые, стрижка короткая, на вид 25-30 лет, среднего телосложения, среднего роста. Одет в кофту чёрно-серого цвета, белую футболку, камуфляжные брюки, на спине рюкзак чёрного цвета.

Тех, кто опознал мужчину на видео, просьба сообщить по телефонам: 3-11-75, 8913-378-5720 (старший дознаватель Карпова Е.Л.) или оставить сообщение в WhatsApp. Также вы можете оставить информацию в комментариях к тексту. Анонимность гарантируется.

Источник: svidetel24.info

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