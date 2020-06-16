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Цена бензина не меняется неделями на АЗС Бердска

18:35 16.06.2020 Фото: pixabay.com
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По сравнению с аналогичной неделей 2019 года максимальный рост цен отмечен на дизельное топливо — стоимость выросла с 47,23 рубля 49,70 рубля. 

Цена бензина не меняется неделями на АЗС Бердска
Дизельное топливо стоит от 49,00 до 53,05 рубля за 1 литр на АЗС региона

О динамике потребительских цен на автомобильный бензин и дизельное топливо в Новосибирской области с 13 мая 2020 года по 18 мая 2020 года сообщил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 16 июня, Нвосибирскстат.

На прошедшей неделе в Новосибирске и области потребительские цены на автомобильный бензин и дизельное топливо остались без изменения.

На наблюдаемых АЗС в Новосибирске и регионе бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,20 до 41,20 рубля за 1 литр, марки АИ-95 – от 43,75 до 45,40, марки АИ-98 – от 48,50 до 52,05, дизельное топливо – от 49,00 до 53,05 рубля за 1 литр.

Примерно такие же цифры декларировал Новосибирскстат и ранее.

По сравнению с аналогичной неделей 2019 года максимальный рост цен отмечен на дизельное топливо — стоимость выросла с 47,23 рубля 49,70 рубля.

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